Suenan campanas de boda para Joaquín Prat y su chica Alexia Pla. El presentador ha contado en 'El programa de AR' que podría pasar por el altar,Mientras los colaboradores hablaban de una de las bodas más importantes que está a punto de celebrarse, la de Tamara Falcó e Íñigo Onieva, era inevitable que ese tema no le salpicase al presentador. El programa se ponían en contacto con las diseñadoras Sofía Arribas y Saoia Goitia, de la firma 'Sophie et voilà', las que van a confeccionar el vestido a la marquesa y a Joaquín le venían muchas dudas sobre todo lo que se relaciona con el mundo boda: "Es que yo me desfamiliaricé de este asunto hace mucho años ydecía.

Sus compañeros quedaban muy sorprendido ante las declaraciones del presentador y él solo sabía mirarles con una sonrisa pícara. Hace pocos días, DIEZ MINUTOS contaba en EXCLUSIVA el viaje de ensueño del presentador y su chica. La pareja viajó hasta la República Dominicana y mostraron en sus redes los magníficos días que compartieron dando mucha envidia a los que estábamos pasando frío. Aunque sea tímidamente, el presentador suele hablar de su nueva relación y no hay duda de que está loco por su novia. "Siempre pensé que querer también era sufrir, pero ¿y lo bien que se está enamorado?", decía Prat el día de los enamorados. Cada vez que puede, el presentador de 'Ya es mediodía' lanza mensajes de amor a su chica, con la que, a la vista está, no descarta casarse de nuevo.



Sus compañeros están de lo más emocionados con esta noticia, y Ana Rosa Quintana quería saber todos los detalles pero el protagonista respondía que todo llegará "a su tiempo". El comunicador ya estuvo casado una vez. En el año 2005 contrajo matrimonio con Paula González, madre de su único hijo. Rompieron cuatro años después. Tras la ruptura, él empezó una relación con Yolanda Bravo, con la que mantuvo un idilio durante más de 12 años. Eso sí, nunca llegaron a formalizar su romance.