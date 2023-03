Lucía Sánchez ha confesado recientemente si volvería ser madre y sobre "el babyboom" que estamos viviendo con los embarazos de influencers como Sandra Ferriz o Danna Ponce. Ahora la gaditana ha aprovecha su nuevo vídeo en la plataforma para confesarnos su decisión. Según ha explicado, el 6 de marzo se van de viaje tanto ella como su hija. En este sentido, ha respondido a algunas de las preguntas de sus seguidores, entre ellas, el destino y ha descartado alguno que otro: "No nos vamos a Disney, quiero esperar a que Mía -quien nació en octubre- sea más mayor", ha dicho.

De esta forma ha desvelado que se van a Londres y el por qué de su escapada: "He decidido este destino porque la última vez que fui me hubiese gustado mucho ir al parque de Harry Potter", ha expresado y ha añadido que en su momento no pudo ir por su economía. "Me encantó Londres, mucho frío, pero me quedé con las ganas de ir", destaca.

Además, ha asegurado que muchas personas están preocupadas por viajar con su hija, a lo que ella ha respondido que "su hija es muy buena": "Es una niña con la que yo voy muy fácilmente a todos lados", ha puntualizado. Asimismo, ha destacado que "está super estresada" por todo el papeleo y que "ella es un desastre": "He tenido que sacar el DNI y el pasaporte porque yo no me acordaba que ya no está en la Unión Europea", dice. Finalmente, la influencer ha dado su más sincera opinión sobre viajar con niños pequeños: "Me parece bien viajar con un bebé siempre y cuando no le falte algún tipo de comodidad", expresa.