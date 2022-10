Lucía Sánchez, conocida por su participación en 'La isla de las tentaciones', ya tiene en brazos a su hija Mía. En la madrugada de este viernes 28 de octubre, a las 0.45 horas, la joven daba a luz a su pequeña, fruto de su relación con Isaac Torres que no ha estado a su lado en las últimas ecografías y estaba en Barcelona en el momento del parto porque no le habían avisado. Mía ha pesado 3,15 kilos y mide 51 centímetros y tanto la madre como la hija se encuentran "muy bien" aunque la gaditana ha reconocido haber pasado un mal rato. Acompañada por su madre, Lucía Sánchez ha dado a luz a su recién nacida y ha contado cómo ha ido el parto en sus Stories de Instagram. "Soy un trapo, lo he pasado súper mal ya daré detalles pero es que muero de amor", escribía junto a su primera foto con su hija cuya curva de peso es importante vigilar como la de todos los recién nacidos.

Lucía Sánchez, que ha prometido compartir toda la experiencia de su parto y el nacimiento de Mía, que es uno de los nombres de moda entre los hijos de los famosos, en su canal de Mtmad, reconoce estar feliz pero muy cansada tras el alumbramiento y es que lo ha pasado muy mal. "Estaba muy malita, en ese momento solo pensaba en que se fuese el dolor ni cara, ni pelo ni nada. Estaba súper hinchada. Lo he pasado muy mal como se puede ver en mi cara y aún así ahora no puedo descansar ni dormir, estoy muerta de amor mirando a la niña todo el tiempo", explicaba en sus redes sociales. La joven deberá seguir una dieta postparto para recuperarse bien y le vendrá bien conocer las 20 cosas que se aprenden después de dar a luz y son tabúes.

En el momento del nacimiento de Mía, Isaac Torres, ex de Lucía Sánchez y padre de la niña, se encontraba en Barcelona donde vive y ha compartido dos Stories para desvelar cómo se encontraba. "Sí, Lucía está en el hospital gracias por decírmelo porque en teoría habíamos quedado en que me tenía que llamar cuando pasara pero yo no sé nada, no me ha llamado no me ha enviado ningún mensaje ni nada así que gracias por decírmelo vosotros al menos. Mañana voy a pillar un tren a Cádiz a primera hora y voy a estar allí pero vaya que si no llega a ser por vosotros no me entero. Es un poco triste la verdad", decía.

Después, subía otro Stories acompañado por sus padres y su hermana en los que compartían su alegría por el nacimiento de Mía. "Estamos muy contentos así que ya mismo bajaremos para ver a Mía" decían los abuelos. "Voy a ser tita", decía su hermana. Lucía Sánchez e Isaac Torres mantienen una relación complicada desde que se conocieron en 'La isla de las tentaciones'. Han tenido muchas idas y venidas, conflictos y otras polémicas pero, aunque ya no son pareja, se les ha visto juntos en el baby shower de Mía el pasado verano.