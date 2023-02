Lucía Sánchez ha reaparecido tras un problema de salud en la garganta por el que tuvo que ir al hospital y ahora, ya recuperada, ha publicado en MtMad un nuevo episodio donde nos ha confesado si volverá a ser madre. "Hay un baby boom muy grande en MtMad, en España y en el mundo de 'La isla de las tentaciones', expresa y añade "Que voy a opinar yo si soy la primera en tener un embarazo loco y que nadie esperaba. Los niños para mí son buenas noticias", destacaba.

Durante el vídeo ha comentado el embarazo de Sandra y Darío: "Ellos no habían dicho nunca que quería ser padres. Yo les felicité cuando me enteré y me parece perfecto", ha dicho y ha mostrado su asombro al saber las edades de ambos ya que tiene 22 años: "Quería ser madre joven pero me parece excesivo", decía.

Además también ha hablado de Danna Ponce, que recientemente anunció que estaba esperando a su segundo hijo con su novio Xavi. En este sentido, Lucía ha asegurado que "le chocó un poco" por todo lo que sucedió durante el paso de la influencer por 'Pesadilla en el paraíso' y matiza: "Si ella es feliz, pues enhorabuena", cuenta.

"Hoy en día tal y como están las relaciones y la vida, creo que nunca es el momento porque no se tenía estabilidad emocional que se tenía antiguamente", ha señalado. Asimismo, ha hablado sobre la posibilidad de tener otro hijo: "Yo antes de tener un niño decía que quería tenerlos seguidos para tener dos o tres y que se lleven poco tiempo" y ha confesado que ahora "no puede": "Ahora mismo no pienso en otro niño, me da ansiedad. Hoy en día estoy diciendo que quizás tenga otra para que Mía no se quede sola", expresa.