This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

ha posado por primera vez en sus redes sociales con su pareja Nacho Taboada. La periodista ha compartido varias fotografías de la velada mágica que vivieron junto a su 'comadre'Sara Carbonero y Nacho llevan más de un año de relación aunque siempre se han mostrado muy discretos públicamente. Pero ahora han querido dar un paso más en su noviazgo y posar juntos en redes sociales.Varias instantáneas en blanco y negro donde en principio vemos alUna pasión que comparte con su chica, pues Sara Carbonero también toca la guitarra. En la siguiente imagen aparecen ambos juntos posando cariñosos y sonrientes acompañados por otra pareja y los dueños del restaurante italiano donde pasaron una agradable velada entre música, buen vino y una buena comida.La otra pareja que aparece junto a ellas no es otra que la formada por la presentadora de Informativos TelecincoPues se comenta que Nacho es un gran amigo del marido de Isabel., ha escrito la presentadora de forma poética para describir esta bonita noche en el, concretamente la Trattoria Piccolo Mio, uno de los locales italianos más famosos de Boadilla del Monte y en el que ya hemos visto a otros rostros conocidos.