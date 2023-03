Todo el mundo estaba pendiente de la boda que más famosos ha congregado por metro cuadrado este 2023. Este sábado 4 de marzo, Lele Pons y Guaynna pasaron por el altar en Miami en una boda en la que no ha faltado ninguno de los grandes artistas del panorama internacional. Uno de los testigos del enlace de la sobrina de Chayane era Sebastian Yatra, gran amigo de los novios. Y todas las miradas estaban puestas en el cantante colombiano y si acudiría acompañado al enlace de Aitana. Aunque se rehusan a posar juntos, los cantantes se han vuelto inseparables y ya no hay nadie que duda de esta gran historia de amor. Y sí acudieron juntos.

Aitana compartía varios 'stories' en los que la podíamos ver llegando a la boda, acompañada de su peluquero Jesús de Paula. Con un vestido negro con escote XL y una larga coleta alta la joven asistía a la boda de los grandes amigos de Sebastian Yatra. Y aunque no han posado juntos gracias a 'Kunno' hemos podido ver a la pareja bailando en la boda y también a Sebastian Yatra llamando a gritos a Aitana desde el escenario.

Cuando están cantando Sebastian Yatra y Manuel Turizo junto a los novios, se ve como el cantante colombiano busca a su chica entre los invitados y pronuncia su nombre 'Aitana' ante la sorpresa de Lele Pons. No sabemos si finalmente Aitana subiría a cantar con ellos porque, de momento, no existen pruebas gráficas de ello, pero seguro que poco a poco los invitados van compartiendo más trocitos de esta inolvidable boda.

Otro de los momentos es cuando Sebastian y Anitta van de camino al altar como padrino y dama de honor y Sebastian se queda hipnotizado mirando a Aitana.

Y es que además de Sebastian Yatra y Aitana eran muchos los famosos invitados a este enlace. Paris Hilton, Chayanne, Ricky Montaner, , Anitta, Steve Aoki,Camila Cabello, Lola Índigo, Natti Natasha, DJ Pantoja, Kim Loaiza, Becky G y Greeicy por mencionar solo algunos.