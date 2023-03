Acaba de comenzar la convivencia en Supervivientes y apenas han pasado unos días cuando Adara ya ha comenzado a estallar con sus compañeros. Y es que al segundo día de convivencia, Jaime Nava y Diego, nominados, comenzaron a crear una cabaña fuerte para poder pasar una mejor noche de la que habían pasado puesto que nadie había pegado ojo. Y mientras que ellos estaban trabajando junto a sus compañeros, Manuel y Gema, Patricia Donoso y Adara estaban tumbadas en la arena. Patricia por su bajo ánimo que le hizo abandonar, y Adara por un fuerte dolor de cabeza, una actitud que enfadaba a Diego y Jaime. "Aquí estamos cuatro trabajando y dos haciendo la siesta", decía Diego a Patricia.

La frase no gustaba nada a Adara que le echaba en cara a Javier y Diego criticarla por estar descansando puesto que "tengo un dolor de cabeza de caballo". Así, les echaba en cara que el verdadero motivo de esa crítica era su nominación pues, como esta semana podrían ser expulsados quieren, según Adara, demostrar de lo que son capaces. "Estáis jiñaos porque estáis nominados y queréis demostrar que sois unos machitos", les criticaba, algo que ellos negaban: "Somos seis, hay que remar los seis", decía Diego.

Lejos de quedarse ahí, los tres seguían haciendo una bola de la bronca. "Se victimiza, se pone en plan víctima que es lo que hace siempre en todos los realities", aseguraba Jaime Nava mientras que Adara pensaba de ellos que eran muy competitivos y maquiavélicos.

"Sansón, nos vamos a tumbar, ¿podemos? Como hay que pedir permiso...", le decía Adara a Diego minutos después mientras que Diego le decía que no tenía que pedir permiso para nada sino que tenía que salir de uno el hecho de levantarse para trabajar, "no te oigo, se me ha metido agua", explicaba Adara.

La bronca no tardaba en llegar a las playas aledañas y es que gracias a Sergio Garrido, que ha explotado su vena curiosa de paparazzi, todos se enteraban de lo ocurrido. Él mismo se acercaba a la valla para escuchar la versión de Diego que se acercaba para contar su versión, la cual llegaba a Playa Fatale. "¿Qué tienen que hacer? Si no tienen que hacer nada. A mi si me nace hacer algo, lo hago, pero no exijo a los demás", opinaba Asraf, a lo que asentían todos sus compañeros.