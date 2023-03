Hiperventilando por los nervios desde el primer minuto. "Me cuesta mucho respirar", explicaba, haciendo ejercicios de respiración con Jorge Javier. "Por mucho que me dé mucho miedo, le dedico el salto a mi madre, mi padrastro y mis seguidores porque sin vosotros no sería posible", ha explicado.

Desde el plató, JJ Vázquez intentaba rebajar el ambiente pidiéndole que dedicara el salto también a Gorvachov, algo que ella declinaba elegantemente: "Eso cuando saltes tú", bromeaba.

Con un pequeño resbalón, conseguía lanzarse finalmente cayendo finalmente en picada y dando el OK al helicóptero.