Falta poco para la nueva edición de 'Supervivientes' y como ya conocemos, Telecinco nos ha avanzado la lista de los concursantes del programa: Gema Aldón -que sigue los pasos de su madre-, Adara Molinero, el influencer Jonan Wiergo, Bosco Martínez Bordiu, Arelys -la madre de Yulen Pereira-, Patricia Donoso o Jaime Nava.



"Estoy con muchísimas ganas de vivir esta experiencia, es algo que no he hecho nunca en mi puñetera vida. Sé que va a ser durísimo y, por eso, necesito vuestro apoyo. Yo vengo a darlo todo, como siempre, a dar mi mejor versión", expresaba este último en la cuenta oficial de 'Supervivientes' anunciando su participación en Honduras.



Conocemos la identidad de todos ellos, algunos vienen del mundo televisivo, otros de redes sociales y otros del deporte, como es el caso de Jaime. Por esta razón, vamos a conocer quién es realmente Jaime y como diría José Luis Perales ¿A qué dedica el tiempo libre?



Jaime nació el 1 de mayo de 1983 en Madrid, tiene 39 y es exjugador profesional de rugby. Pero solo se dedica al mundo del deporte, Jaime ha participado en otros programas televisivos que no son 'Supervivientes 2023': 'Masterchef', 'Tu cara me suena', 'Pasapalabra', 'Mediafest Night Fever', en el nuevo programa de la plataforma HBO 'Traitors', e incluso ha sido entrevistado por David Broncano en 'La resistencia'.



Además, ha participado en la serie de Netflix 'La casa de papel' y ha hecho algún que otro pinito en el mundo del modelaje como posar para la revista GQ en 2020. En definitiva, Jaime Nava es una auténtica "Mocatriz": modelo, cantante y actriz.