Parece que Anabel Pantoja se está tomando la ruptura con Yulen Pereira de forma más tranquila que las anteriores. Tras un viaje de casi dos semanas en el extranjero para ayudar a su tía Isabel Pantoja en su gira americana, Anabel se ha encontrado en Madrid con este drama. La pareja no se dejaba ver junta desde que la sevillana pusiera un pie en España y ahora se encuentra en Sevilla apoyándose en los suyos. De momento no ha querido hablar públicamente sobre la ruptura pero sí que ha querido dar algunas pistas de cómo está pasando los complicados días.

Hasta este lunes 6 de marzo, Anabel Pantoja se ha limitado en compartir algunos de los platos de comida de su madre y de lo bien rodeada que se encuentra en la capital de hispalense. Se rumorea que la ruptura ha sido provocada por una supuesta infidelidad de Yulen con Melania Puntas, una miss a la que ponían cara en el programa 'Fiesta'. ¿Ha querido mandarle alguna indirecta Anabel? La Pantojita colgaba en sus redes una foto de ella en bikini resaltando y presumiendo de medidas, ¿tiene un doble sentido la imagen?

Instagram

"102-95-120", escribía orgullosa Anabel Pantoja. 'Teniendo Salud, trabajo y gente que me quiere… no se necesita más'', también escribía en un reels de su Instagram. Toda una declaración de intenciones para su ex pareja y para su supuesta amante. A pesar de estos mensajes, Anabel sigue compartiendo momentos que vivió en la gira, un sueño cumplido.

De momento Anabel Pantoja se encuentra en Sevilla y son pocos la que han podido hablar con ella. Belén Esteban y Gema López son dos de las amigas de Anabel que conocen la verdad y la de Paracuellos le aconsejaba: "más vale sola que mal acompañada".