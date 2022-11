Anabel Pantoja no ha faltado al 'conclave' de influencers en la gran vía madrileña para asistir a la premiere del documental 'Dulceida al desnudo', protagonizado por Aída Domenech -más conocida como Dulceida- y en la que también estuvo Laura Escanes, que ha hablado por primera vez de Álvaro de Luna. "Es un día importante para ella. Siempre ha estado apoyándome y es una persona que me ha ayudado mucho", ha dicho la sobrina de Isabel Pantoja a su llegada al estreno.

La ex concursante de 'Supervivientes' reconoce que tener un documental es "una pasada" pero ella ahora mismo tener uno "como que no". "Dulceida lleva mucho tiempo y para hacer un documental tienes que tener una larga trayectoria. La vamos a ver tal cual es. Cuando se levanta con fiebre y riene que acudir a un acto. Su día a día es muy duro para llegar donde está ahora", ha añadido la nueva colaboradora de 'La isla de las tentaciones'.

Anabel afirma que la naturalidad en sus redes es el secreto de su éxito. "No tengo programas de Photoshop en el móvil. Intento transmitir lo que cada uno vive en su casa", confiesa.

Anabel con vestido negro de Acler, sandalias con plataforma XL de Krack, firma de Dulceida y bolso de JCPajares. Gtres

La prima de Isa Pantoja se ciñó al 'dress code' de la noche: vestir de negro. Y estaba espectacular con un original vestido con cuello halter y bajo con flecos. Su cara se iluminó cuando le preguntaron por Yulen Pereira. "Estoy feliz, pero que quiero que quede claro que porque esté con Yulen no es que tenga que estar feliz. Una mujer puede estar siempre feliz sin ningún hombre pero Yulen me complementa y me hace el mundo más feliz", sentencia.

Aunque los comienzos de su relación no fueron fáciles, en pleno reality, y con Arelys -la madre de Yulen- 'criticándola' en los debates del concurso, parece que ahora todo está bien entre ellas. Hace unos días, las vimos paseando por el centro de Madrid y Anabel ha confirmado que "con la familia de Yulen todos muy bien. Estoy bien y muy feliz".