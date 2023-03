El último cambio de look de Joaquín Prat ha llamado la atención de Ana Rosa Quintana. La relación entre ellos va mucho más allá de la que puede tener un empleado con su jefe. Se conocen desde hace años, hay admiración mutua, ella es la madrina del hijo de él y es habitual que se hagan comentarios personales en directo, así sabemos que el presentador llama cariñosamente 'Anita' a la presentadora, que el presentador no aguanta que le toquen el pelo y que la madrileña se ha sorprendido con el nuevo look de Joaquín.

La naturalidad es una de las señas de identidad de la presentadora de 'El programa de AR'. Lo mismo opina sobre la manifestación del 8m, con cuyo movimiento no se siente identificada, que comenta la incipiente barba que se ha dejado el copresentador. Al comenzar la tertulia política, Ana Rosa saludó a los colaboradores pero no nombró a Joaquín y dio paso al primer vídeo del día.

Captura TV

Así que minutos después de emitirse, se disculpó con su compañero. "Joaquín no te he dicho buenos días, ¿no?", decía la presentadora, para añadir: "¿No te has afeitado?". El presentador sorprendido ante el comentario hacía una promesa: "No me he afeitado, pero prometo hacerlo esta tarde".

Ana Rosa, que no esperaba esa respuesta, matizó sus palabras: "No, no. Lo decía porque pensaba que te estabas dejando barba". Joaquín no dijo nada más sobre el tema y se centró en el tema que estaban tratando en la mesa política. Tras su exposición uno de los colaboradores, la tachó de "brillante", a lo que Joaquín bromeó ante el piropo: "Y eso que no me he afeitado".