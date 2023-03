El 2023 está siendo un año increíble para Danna Ponce ya que anunció que esperaba a un bebé con su pareja Xavi. La influencer nos está mostrando todo el proceso en su canal de MtMad, de hecho, la semana pasado nos contó cuales son sus primeros síntomas, entre ellos la angustia y el cansado -incluso llegó a grabarse llorando puesto que quiere enseñarnos la realidad-.

En esta nueva semana, la valenciana ha publicado un capítulo nuevo en la plataforma y nos llevaba con ella y con su novio a realizarse la segunda ecografía de su bebé. "La primera a la que fuimos era muy pequeño, y nos dijo que era demasiado pronto para confirmar que todo está bien y que el embarazo va bien y escuchar el latir del corazón", explicaba Danna.

Además ha señalado que en estos últimos días no ha publicado mucho contenido en redes sociales porque "ha estado muerte": "He tenido a Xavi cuidándome en el sofá con una angustia que me moría, no podía ni comer, solo dormía y respiraba", ha relatado. En este sentido, ha dicho que llamó al médico y le recetó unas pastillas que le hicieron ponerse mejor: "Me las tomé ayer y hoy me he despertado mejor, espero que siga así", ha confesado.

Instagram

Acto seguido, Danna, su madre y Xavi ponían rumbo hacía el ginecólogo. Allí la exconcursante de 'Pesadilla en el paraíso' le decía a la Nonna que estaba nerviosa, y a continuación procedían a escuchar el latido de "garbanzo", así es como le llaman. "¿Viene solo uno, seguro no?" ha preguntado Danna a la médica, y ella le respondía que sí, solo uno.