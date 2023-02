Danna Ponce, feliz con su nuevo embarazo: "es muy pronto"

Este 2023 está siendo un año fantástico para Danna Ponce. La influencer, que se hizo hueco en el mundo de la televisión participando en 'Pesadilla en el paraíso', se encuentra en su sexta semana de embarazo y ya comienza a notar cambios en su cuerpo. Este sería el segundo hijo de la joven, ya que es madre de una niña llamada Mía. Con este nuevo embarazo está de lo más emocionada y, tanto por sus redes sociales como por su canal de 'mtmad', va actualizando a sus seguidores sobre cómo se encuentra. Aunque ella y su pareja Xavi son conscientes de que es muy pronto para hablar de su embarazo, la pareja explicaba en su canal los motivos por los que han decidido contarlo de una manera tan precipitada. Este bebé es un niño buscado y así fue la reacción de la pareja al enterarse de la buena nueva.

"Llevamos 6 meses y es muy poco tiempo. El tiempo no da garantía de nada, sé que es una locura pero es que si no no sería yo", comienza diciendo la influencer. Ambos están muy ilusionados con la llegada de este bebé y lo que opinen los demás está de más. Se trata del primer hijo de Xavi, y tiene muchas ganas de formar una familia, al igual que su chica. "El plan era quedaba embarazada en verano. Estábamos tomando medidas pero decidimos que el universo decidiera", y sucedió a la primera.

Instagram

"Echamos cuatro polvos y en el segundo yo sentí que me había quedado embarazada. Sentí algo diferente". La pareja enseñaba la primera ecografía de "su garbancito", y aunque es muy pequeño porque es muy pronto, la sonrisa no se les quita de la cara. Por sus redes ha contado que se está empezando a encontrar regular con bastantes síntomas.

Danna Ponce está siendo muy estricta con las indicaciones de lo que debe o no tomar en su estado y es por ello que se priva de algunas cosas que le terminan molestand: "Sé que un poco de cafeína se puede tomar, pero yo soy una emparanoiada de la vida".