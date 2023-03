Pocas veces un deportista ocupa nuestras páginas en el ejercicio de su trabajo, pero la gravedad de lo que vivió el pasado domingo 5 de marzo el atleta Quique Llopis ha hecho que España entera se preocupe por su estado de salud. El corredor gandiense disputaba el Campeonato de Europa de salto de vallas en Estambul, pero antes de empezar algo no iba bien: había notado molestias en la cabeza y también en el oído, pero tras el reconocimiento médico exprés que se hace en estos casos, todos los parámetros habían dado el 'ok' a que continuara en la competición. Sin embargo, aquello era ya una señal de lo que se avecinaba, y a pocos metros de terminar la carrera, Quique caía desplomado al suelo.



El joven de 22 años empezaba a correr con todos sus compañeros en los 60 metros vallas, pero tras un minúsculo tropiezo en la cuarta valla, la quinta se convirtió en fatal: en plena carrera, Quique no era capaz de superarla y aterrizaba en el suelo prácticamente de cabeza, lo que le hacía perder el conocimiento durante varios segundos. Rápidamente, los servicios de emergencia del Ataköy Spor Salonu se ponían manos a la obra para llevar a cabo el protocolo PAS (Proteger-Alertar-Socorrer) y le sacaban de allí en camilla. La carrera, sin embargo, acababa de igual manera, y mientras todos felicitaban al ganador, Jason Joseph, éste, ajeno a lo que ocurría, celebraba su victoria. Algo por lo que ha recibido muchas críticas y ya ha tenido que pedir disculpas. "¿Qué ha pasado?", afirman que dijo al despertar del desmayo, del que no recuerda nada.

Ha sido Miquel Ángel Cos Morera, el fisioterapeuta y osteópata de la Federación Española de Atletismo (RFEF), el que ha puesto a todos al día sobre el estado de salud de Quique: "Fue un susto tremendo. Afortunadamente, poco a poco fuimos comprobando que Quique iba respondiendo, aunque aturdido por el traumatismo craneoencefálico y la conmoción, bien a todas las pruebas iniciales. Desde el primer momento se mostró preocupado por el dolor intenso de cabeza y en el oído derecho. El sangrado que aparecía en este oído y el fuerte traumatismo craneoencefálico con la pérdida de conciencia durante unos segundos, obligan a evacuar lo más rápido posible a urgencias para realizar pruebas y descartar lesiones craneoencefálicas y de la columna cervical. El sangrado del oído suele ser buen síntoma, porque significa que está drenando y minimiza el riesgo de aumento de la presión interna", ha relatado.

Final de los 60m vallas en el Europeo que se ha celebrado en Turquía. El español Quique Llopis sufre una gravísima caída en la última valla y se queda tirado en el suelo.



Ninguno de los finalistas se preocupa por él, el ganador lo celebra a escasos centímetros.



Lamentable 👇 pic.twitter.com/SS3p8rU0Xi — Diego FS (@DiegoFSRB) March 5, 2023

El propio Quique ha lanzado un vídeo en redes sociales para revelar que se encuentra bien y estable: "Bueno, está todo bien, han salido todas las pruebas bien. Sobre todo agradecer a la Federación los servicios médicos. Ahora a recuperarse y ya", ha querido aclarar. Este martes llegó a España para terminar de recuperarse.

Quique Llopis comenzó su andadura en el atletismo a los 14 años y ahora, a los 22, ya tiene el récord de España en los 60 vallas y es líder europeo de 2023.

