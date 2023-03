La vuelta de 'Viajando con Chester' ha sido una de las más sonadas, sobre todo con el programa de Bárbara Rey. En esta última entrega, Miguel Ríos se ha sentado junto a Risto Mejide para hacer balance de su carrera musical y no solo eso, también para hacer alguna que otra confesión.

Sentados y con la entrevista la empezada, el presentador le preguntaba por el consumo de drogas, a lo que el cantante le respondía sin tapujos que tuvo su época. En este sentido, ha destacado tres drogas que estaban en auge: los canutos, las anfetaminas y los ácidos.

Preguntado por si se arrepentía por haberlas consumido, Miguel le mostraba su negativa: "No, en absoluto, nunca la he necesitado luego. Ha sido por cuestiones absolutamente físicas'', expresaba y comentaba "En 1978, ya había gente que meterse un pico era como fumarse un canuto, y ya veías las desgracias que estaban pasando", añadía

Y no solo eso, Risto puso sobre la mesa el tema sexo: "Ya hemos hablado de rock and roll, de drogas, falta el sexo. No me vas a desmontar el mito", decía el presentador que ya tiene una nueva ilusión. Bajo este contexto, el entrevistado aseguraba que "ligaban más los músicas", añadiendo sobre sus parejas y los engaños en las relaciones: "Para ser infiel tienes que tener una personalidad que yo no tengo'', confesaba.

Por otro lado, Risto le ha preguntado si está en contra de los nuevos géneros musicales como es el reggaeton, y le ha contestado que no: "los tiempos cambian", califica y nos ha desvelado que es muy fan de Rosalía -quien ha ganado otro grammy-. "La industria siempre empuja a que una música suplante a otra'', destacaba Miguel Ríos.