La cantante Rosalía nos ha vuelto a poner en el mapa de la música internacional en una entrega de premios Grammy que ha hecho historia. La pasada noche de domingo, tras una alfombra roja ya sin restricciones covid que no dejó indiferente a nadie, la Academia de Grabación repartió premios a diestro y siniestro entre decenas de cantantes, compositores y productores, y el galardón a Mejor Álbum Latino Alternativo recayó sobre la catalana por 'Motomami', que ha sido, a pesar de las críticas, un verdadero éxito dentro y fuera de nuestras fronteras. Rosalía competía frente a 'Tinta y Tiempo' de Jorge Drexler; '1940 Carmen', de Mon Laferte; 'Alegoría', de Gaby Moreno y con 'Los Años Salvajes' de Fito Páez.



A pesar de que Rosalía no acudió a esta 65ª gala, que se celebró en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, sin duda fue un gran momento para la cantante cuando se enteró, que nada más anunciarse colgó algunas fotos en las que aparece muy emocionada con la noticia:

Este no es el primer premio en esta categoría que se embolsa la de Sant Esteve Sesrovires: la joven ya se llevó este mismo galardón en 2020 por 'El Malquerer', su gran obra maestra y con la que se dio a conocer en medio mundo. Este año, gran parte de la crítica y del público esperaba que se colara en la gran categoría de 'Mejor Álbum del Año', pero no hubo suerte, aunque sí hubo representación de la lengua española gracias al disco 'Un verano sin ti' de Bad Bunny.

Este nuevo premio se suma a su colección de Grammys Latinos: cuatro gramófonos en los apartados de mejor ingeniería de grabación, mejor diseño de empaque, mejor álbum de música alternativa y la joya de la corona: mejor álbum del año por 'Motomami'.

Beyoncé hizo historia

En la noche en la que Rosalía se alzaba con su segundo Grammy, la lista de ganadores fue muy llamativa, pero hay quien ya tiene carrera en esto de recoger gramófonos, especialmente Beyoncé, que se llevó 3 galardones, gracias a su último disco -'Renaissance'-, de los 9 a los que estaba nominada, sumando así a su carrera 32 premios, que la han convertido en la artista con más premios Grammy de la historia. A pesar de que no se llevó el premio a 'Mejor Álbum del Año', que recayó en Harry Styles, sí que se llevó a casa Mejor grabación de música dance/electrónica por 'Break My Soul'; Mejor interpretación de R&B tradicional por 'Plastic Off the Sofa' y, Mejor canción R&B por 'Cuff It'.