Ha permanecido desaparecido durante meses, las especulaciones sobre su estado de salud eran alarmantes, pero Juan José Ballesta sale ahora al paso de falsos rumores y nos explica, EN EXCLUSIVA para DIEZ MINUTOS, cuál es su situación actual y desmiente rotundamente que "haya sufrido una depresión, eso es mentira. Necesitaba huir de la presión de las redes sociales, tomarme un tiempo de descanso, dedicarme a mi hijo, a mi mismo, alcanzar una mayor calidad de vida. He engordado veinte kilos, sigo una dieta equilibrada, hago mucho deporte… Siempre positivo, nunca negativo".

"No me ha ocurrido nada malo"

Juanjo ¿se han dicho muchas mentiras sobre ti en los últimos meses?

Muchas. Porque a mí no me ha ocurrido nada malo. Nada de nada. Solamente me aparté de las redes sociales porque me sentía saturado. Me he dedicado a mi hijo Juanjito, y a entrenar fuerte para subir algo de peso, ya que estaba demasiado delgado. Se ha especulado demasiado, pero yo estoy de lujo, de verdad.

¿Cómo está tu hijo?

Muy bien. Cuando quiere está conmigo, y el resto del tiempo con su madre.

Jesus Briones

¿Con quién vives ahora?

En casa de mi madre. Pero vivo enfrente de la casa de mi ex mujer, de Verónica. Muchos días nos vamos a cenar los tres, mi relación con Vero es estupenda.

¿Hay posibilidades de una reconciliación?

No vamos a reconciliarnos, pero nos llevamos muy bien. Y nuestro hijo lo agradece.

¿Sigues soltero y sin novia?

Solo y muy feliz, no quiero una nueva pareja en estos momentos. Lo pase muy mal tras mis rupturas con Vero y con mi última pareja, Jacqueline, y ahora me dedico a tontear con unas y con otras, pero nada serio. Estoy en la edad de divertirme sin ataduras. Disfrutando de la vida, de mi hijo y machacándome en el gimnasio. Soy feliz… No quiero una novia, soy muy sentimental y si llega el desamor lo paso muy mal. El amor llegará cuando tenga que llegar, no hay que buscarlo. Es que soy un romántico y las rupturas me afectan mucho.

"Estoy muy animado y con muchas ganas de trabajar"

¿Vuelves a tu carrera de actor?

Claro que sí, eso no lo he abandonado nunca. Tengo dos proyectos de los que aún es pronto hablar, y me veréis en una película protagonizada y producida por Iván Sánchez. Y otra cosa en Netflix. Estoy muy animado y con muchas ganas de trabajar.

O sea, que lo de que estás depresivo es un bulo.

Eso se lo han inventado. No he pasado por ninguna depresión. Estoy muy tranquilito.

Es que se contaron verdaderas barbaridades.

Hasta que me habían encontrado muerto en la nieve, ja, ja, ja. Y lo único que hice fue ir a esquiar. Qué locura… lo cierto es que he querido volver con una imagen nueva y renovada.

Firmó la paz con su ex, Verónica

Sergio R Moreno

Juanjo Ballesta y Verónica Rebollo rompieron tras 15 años de relación y un hijo en común e iniciaron una guerra en redes sociales por la custodia y la manutención del menor. Pasada la tormenta, el actor asegura que su relación con Vero es estupenda y su hijo está con él siempre que quiere, ya que vive enfrente.