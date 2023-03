Lydia Bosch vuelve a la gran pantalla de la mano de Telecinco. La exconcursante de la última edición de 'Tu cara me suena' será la protagonista en la próxima serie diaria de la cadena 'Mía es la venganza'. La actriz encarnará a Sonia Hidalgo y compartirá reparto con Ibrahim Al Shami J en la piel de su hijo menor, Claudio de la Torre, Armando del Río, Elena Furiase -que fue mamá por segunda vez en 2022-, María Ramos, Miguel Brocca, Gonzalo Kindelán, Eve Ryan, Jose Ángel Trigo, David Muro, Fátima Baeza, Mariam Hernández, Natalia Rodríguez y José Sospedra.

Lydia, que ha triunfado como actriz y presentadora de televisión, se dio a conocer por su participación en el programa 'Un, dos, tres... responda otra vez'. A partir de ahí, ha desarrollado una larga trayectoria profesional tanto en televisión como en cine, participando en películas como 'El caballero del dragón', 'La luna negra', 'Mi hermano del alma', o 'Al límite'.

Ahora, tras su paso en la serie 'Servir y proteger', Lydia se enfrenta a un nuevo reto: encabezar 'Mía es la venganza'. Además, la actriz ya ha compartido en Instagram la noticia: "Hasta ahora aunque ya había salido la noticia en alguna web, oficialmente no se había comunicado. Que feliz locura esto de hacer una diaria!!! Ya os aviso 'Mía es la venganza' os va atrapar", aseguraba.

Esta nueva producción nace de Alea Media junto a Mediaset para reducir, previsiblemente las horas de emisión de 'Sálvame' y es de género melodramático. La historia comienza con un coche sumergido en las profundas aguas de un lago después de impactar. Dentro del vehículo, una mujer, Sonia, intenta liberar a dos niñas que van dentro en el asiento trasero, pero no consigue salvar las a dos, solo una consigue salir a la superficie mientras que la otra se queda en la superficie, a partir de ahí se inicia la trama.

Pedro Valdezate