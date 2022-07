Elena Furiase desvela cómo lleva el postparto Instagram La hija de Lolita Flores ha confesado que, aunque ya lo conocía porque no es su primer hijo, cree que se habla poco sobre las secuelas que se sufren sobre el post parto, sobre todo debido al llanto del bebé.

Así se pone en forma Chenoa View this post on Instagram A post shared by Chenoa (@chenoa) La cantante ha compartido un vídeo en el que muestra su rutina de ejercicios. Un entreno tan duro que incluso le acaban 'temblando' los brazos.

Almudena Cid se 'desnuda' en redes sociales View this post on Instagram A post shared by 𝐀𝐋𝐌𝐔𝐃𝐄𝐍𝐀 𝐂𝐈𝐃 (@almudenacid) La ex pareja de Christian Gálvez ha compartido una instantánea con la que ha revolucionado las redes sociales y en las que aparece completamente desnuda en una cascada.

La escapada de Christian Gálvez a Egipto View this post on Instagram A post shared by Christian Gálvez (@galvezchristian) El presentador ha compartido una instantánea en la que muestra lo bien que se encuentra disfrutando de su primer verano junto a Patricia Pardo mientras visitan las pirámides egipcias.

Patricia Pardo presume de su gran viaje View this post on Instagram A post shared by PATRICIA PARDO BURÉS (@patriciapardo_tv) A pesar de que ninguno de los dos ha compartido una imagen en la que aparezcan juntos, lo cierto es que tanto ella como Christian Gálvez han querido compartir por separado lo bien que se lo están pasando viendo las pirámides egipcias.

Isabel Jiménez disfruta de un tiempo de relax junto a su gran amiga View this post on Instagram A post shared by Isa Jiménez (@isabeljimenezt5) La presentadora ha compartido una instantánea en la que muestra lo bien que está junto a Sara Carbonero disfrutando de un tiempo de tranquilidad y "calma".

Hilaria Baldwin presenta a su nueva hija View this post on Instagram A post shared by Hilaria Thomas Baldwin (@hilariabaldwin) Alec Baldwin y su pareja esperan con mucha ilusión a su séptima hija. Ahora, ella ha sorprendido compartiendo una ecografía en la que ha anunciado que es una chica.

