Lucía Sánchez nos hace partícipes de los momentos más importantes de su vida. Hace poco nos desvelaba que se iba de viaje a Londres con su hija Mía y con Isaac -el padre de su hija y con quien se ha reconciliado- para visitar el parque de atracciones de Harry Potter. Ahora, la exconcursante de 'La isla de las tentaciones' se pone seria para hablarnos de su futuro, entre otras cosas nos habla de si casarse entra en sus planes.

La gaditana ha anunciado en este último vídeo que va a bautizar a su hija Mía -quien nació en octubre- ."Es verdad que yo no soy creyente de ir a la iglesia a rezar, pero lo hago por la tradición", ha destacado y ha matizado que si su hija de mayor no quiere hacer la Comunión, "no lo hará". Asimismo, la influencer ha dicho que no invitará al evento a la gente "que no ha hecho por conocer a su hija": "Me parecía muy loco que viniera para que yo les dé de comer".

Mediaset

Por otro lado, Lucía también ha hablado si tiene intenciones de casarse -como harán este 2023 muchos de nuestros famosos- a lo que ha mostrado su negativa. "Yo era la típica que cuando era pequeña siempre soñaba con casarme, tener hijos y formar una familia", ha dicho pero luego explicaba su pensamiento: "Con la edad, con la evolución de los tiempos -que están evolucionando y me da miedo- me he dado cuenta que mi vida no está ni va encaminada a casarme", ha expresado.

Además, ha señalado que en el amor "es un poco más inestable": "Yo no me voy a casar para divorciarme al año siguiente, o menos de un año", ha añadido y ha destacado que "le daría vergüenza" decirle a su madre que se casa y después cancelarlo.