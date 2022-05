La relación de Lucía Sánchez e Isaac Torres podría estar dando un giro radical de guión, y no lo hemos visto ni venir. Bueno, quizá hace unos días ya tuviéramos la mosca detrás de la oreja cuando ella salió a defender al padre de su futuro hijo y cuando dijo claramente que no busca novio ni un padre para su bebé porque su hijo "ya tiene padre". Lucía ha sido muy reticente a explicar cómo está la relación con 'Lobo' desde que rompieran por una infidelidad de él, pero ahora detrás de las cámaras la situación podría estar llegando a una reconciliación después de haberse dejado ver juntos y en actitud cariñosa hace sólo unos días por las calles de Cádiz.



Recientemente, Lucía era tajante: "Estoy un poco harta de que deis por hecho ciertas cosas sobre mi bebé o sobre mi embarazo por el simple hecho de no daros toda la información que os gustaría tener", empezó diciendo en sus redes sociales para cortar de raíz las especulaciones sobre su relación, para luego añadir: "Estoy aguantando a diario los debates en mis fotos, juzgándome a mí o al padre cuando nadie sabe lo que está pasando, ni lo sabréis, porque no pensamos explicar ese tipo de intimidades". Sin embargo, parece que las imágenes que corren como la pólvora por las redes sociales hablan por sí solas, y algunos dan por hecho directamente que han vuelto:

La ¿ex? pareja, de momento, no ha dado ninguna explicación sobre esto, y aunque seguro que muchos aplauden que acerquen posturas por el bien del hijo que van a tener a finales de verano tras sus rifirrafes públicos, otros creen que, después de todo lo que ha pasado, les parece, como poco, una tomadura de pelo. Pero hay que tener en cuenta que cada pareja es un mundo, y no hay como sentarse a hablar para solucionar las cosas, a pesar de que Lucía ha dicho en muchas ocasiones, tras su movida relación con Manuel, que no volvería a perdonar una infidelidad. Veremos si la influencer reaparece en su canal de mtmad o en su cuenta de Instagram dando algún tipo de explicación...

