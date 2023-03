Joaquín Prat revela el destino de su próxima escapada. En la mañana del 10 de marzo, el presentador y Patricia Pardo se han puesto al frente de 'El programa de Ana Rosa' como hacen todos los viernes ya que es el día de descanso de la 'jefa', Ana Rosa Quintana. Los comunicadores comentaron la actualidad del día con los colaboradores del magazine de Telecinco y, uno de los temas, fue el señalamiento público que Unidas Podemos hizo de su compañera. Victoria Rosell Aguilar, actual delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, colgó una foto ofensiva hacia Ana Rosa Quintana en su Twitter y su compañero ha decidido salir en su defensa.

Pero el ataque de Victoria Rosell a Ana Rosa Quintana no ha sido el único tema que han tratado en 'El programa de Ana Rosa' ya que también han charlado sobre las altas temperaturas que va a haber en toda España este fin de semana alcanzándose los 30 grados en varios puntos de la Península como la Comunidad Valenciana o Murcia. Ha sido entonces cuando Joaquín Prat ha expresado su deseo de que, el buen tiempo, continúe una semana más y ha explicado el motivo.

"El fin de semana que viene me voy a las Fallas" ha explicado Joaquín Prat revelando cuál será el destino de su siguiente viaje. Lo que no ha aclarado es si esta escapada la hará con amigos o con su novia, Alexia Pla, que se ha convertido en su mejor compañera de viaje. Desde que, el pasado otoño, comenzaron su relación, el presentador y su chica han disfrutado de varios viajes románticos: en noviembre de 2022 estuvieron en Colombia y, el pasado febrero, disfrutaron de unos días en República Dominicana. Joaquín Prat está cada día más enamorado de Alexia Pla y, a su regreso de Punta Cana, le dedicó en 'Ya es mediodía' un mensaje de amor.