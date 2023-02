Lo bueno se acaba pronto y a Joaquín Prat ya se le han acabado sus ídilicas vacaciones en Punta Cana junto a su pareja, Alexia Pla. Tras varios días ausente en 'El programa de AR' y en 'Ya es mediodía', Diez Minutos pudo saber que el presentador había puesto rumbo a la isla caribeña con la mejor compañía, la de su novia, de la que está cada día más enamorado. Y él mismo confirmó el destino publicando una romántica imagen en las playas dominicanas junto a su novia.

Este lunes 27 de febrero, Joaquín se ausentaba de su puesto en 'El programa de AR' pero no era noticia porque tal y como sabíamos estaba llevaba unos días de vacaciones. Sin embargo, a las 13:30 h, estaba puntual en su silla de 'Ya es mediodía' para estar al frente del programa, que presenta con éxito desde que sustituyó a Sonsoles Ónega.

Bronceado y relajado, el presentador no ha hecho ninguna alusión a su romántico viaje. No son las primeras vacaciones de la pareja lejos de España. En noviembre de 2022, Joaquín Prat y Alexia viajaron a Cartagena de Indias (Colombia).

Aunque no suele hablar de su vida privada, el presentador no oculta que vive una feliz etapa junto a Alexia Pla, enfermera y directora de un clínica de belleza en Ibiza. "Estoy feliz y finalizo el año mejor que lo empecé. Ya sabes que yo no hablo nunca porque ya lo hacen otros y dan mucho juego, pero lo he dicho varias veces en el programa, estoy enamorado y feliz", afirmó Joaquín en diciembre de 2022. "Es una persona normal, trabajadora, persona a la que admiro y a la que tengo la suerte de tener en mi vida", añadió.

Joaquín conoció a Alexia en el verano de 2022, un año después de su separación de Yolanda Bravo, con la que estuvo doce años y con la que tuvo un hijo, Joaquín Prat Jr.