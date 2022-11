Joaquín Prat está disfrutando de un merecidísimo descanso, y es que el presentador no para últimamente desde que está al frente de la mesa de debate social en 'El programa de Ana Rosa' y también en 'Ya es mediodía'. La época estival, además, fue también bastante estresante, pues Ana Rosa Quintana seguía de baja por enfermedad, y por eso Joaquín, ha estado disfrutando de pequeñas vacaciones cuando la agenda se lo permitía. Sin embargo, estos días ha decidido que necesita un descanso mucho más largo en un lugar apartado, y se ha marchado ni más ni menos que al otro lado del océano Atlántico.



Ha sido él mismo el que, a través de sus redes sociales, ha compartido una instantánea que ha sido la envidia de sus seguidores, posando en una piscina y disfrutando del buen tiempo. El propio Joaquín ha desvelado a dónde se ha ido: Colombia. Fue la propia Ana Rosa la que contó hace unos días que Joaquín se iba a ausentar un tiempo de Mediaset, y aunque ella sólo dijo que era porque "necesita descansar", ahora se ha sabido que el presentador ha organizado un plan vacacional que tenía muchas ganas de disfrutar, puesto que no sólo ha ido a descansar, sino también a pasárselo bien en las fiestas de la Independencia de Cartagena de Indias, que se celebran estos días en la ciudad.

Han sido muchos los compañeros que le han deseado que se lo pase bien y disfrute -como Isabel Rábago, Marisa Martín Blázquez o Cristina Cifuentes-, otros le han recordado que se tiene estas vacaciones más que merecidas, y otras como Adriana Abenia o Cristina Tárrega le han pedido que deje de "dar envidia sana".

Lo único que nos falta por saber es si se ha ido solo o con acompañante -a pesar de que alguien ha tenido que hacerle la foto que ha posteado-: fue hace sólo unos días cuando Joaquín compartía una foto desde Ibiza tumbado sobre el regazo de una mujer, para después confirmar en su programa que está "enamorado". Una mujer de la que no ha querido dar detalles, pero que podría tratarse de Natalia Barrilero, una joven con la que ya se dejó ver en actitud cariñosa hace unos meses y con la que ya se ha ido de vacaciones a Maldivas. Sea como sea, ¡que lo disfrute mucho!