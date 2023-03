Kiko Hernández no ha pasado una de sus mejores semanas. A pesar de que el colaborador de 'Sálvame' es uno de los más reservados del plató, cada vez está más dispuesto a hablar de su vida privada y parece que esto le ha conllevado más problemas de los que hubiera deseado. Después de pronunciarse sobre su relación con Fran Antón, abriéndose como nunca a hablar de lo que siente y lo que podría ocurrir en un futuro, el tertuliano ha tenido que soportar una serie de difamaciones acosando al colaborador.

“Llamadas, mensajes, testimonios… y todos especulan y ofrecen acusaciones contra ti [se dirige a Kiko Hernández], contra Fran Antón y contra tu entorno más cercano en Melilla”, aseguraba el programa. “Hemos evidenciado que muchas de la informaciones se basan en bulos y mentiras, algo que preocupa enormemente a la cúpula”.

Ante esta situación, Kiko ha encontrado el apoyo del programa y de sus compañeros, entre ellos, el de Marta López a quien ha dedicado un cariñoso mensaje a través de Instagram en una fotografía en la que se le puede ver junto a ella momentos antes de empezar el programa de 'Sálvame' del viernes. "Los viernes contigo son diferentes, Marta López. Televisión, amistad, te quiero".

Un mensaje que ha obtenido el apoyo de la periodista. "Sabes que llevas siendo parte de mi vida 21 años y que de alguna forma te quiero tener siempre, me encanta verte feliz, te lo mereces. Te quiero ❤️", ha contestado Marta López quien ha mostrado su apoyo a su amigo en uno de los momentos que más lo necesita.