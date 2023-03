Lucía Sánchez ha cumplido uno de sus sueños, visitar el parque de Harry Potter en Londres. En su nuevo capítulo de Mtmad nos ha contado cómo ha sido este viaje y el problema que tuvo con su hija Mía.

"Son las siete de la mañana y ya tengo las maletas preparadas pero yo soy una estresada y cada vez que me voy de viaje me creo que no llego", así es como comenzaba el vídeo la influencer. Lucía e Isaac -que se han reconciliado- ponían rumbo a la capital británica desde el aeropuerto de Sevilla: "Hemos llegado dos horas antes para facturar, no hemos tenido un imprevisto. Hasta que no aterricemos en Londres no estaré tranquila", ha relatado.

La gaditana ha visitado el parque de Harry Potter y aunque asegura que "no es fan" del mago, se quedó con la espinita de ir en su anterior viaje a la ciudad inglesa. En este sentido, ha aprovechado para subirse a las atracciones temáticas y ha compartido el vídeo que le hicieron en una de ellas mientras se subía a una escoba mágica: "No os cachondeéis mucho de mí", refiriéndose al contenido audiovisual. Durante su viaje en familia han visitado Camden Town, Oxford Street o Hyde Park y han publicado en sus redes sociales esta escapada.

Por otro lado, la influencer ha relatado el percance que ha tenido con su hija. Mía tuvo mocos y tos en la excursión a Candem Town y Lucía "comenzó a rayarse" pero por suerte solo fue un pequeño susto. "Mía se puso mala y al día siguiente me puse yo fatal. Fue el día que fuimos al London Bridge, lo pude ver de milagro porque me temblaba el cuerpo de frío", ha contado.

Pero esa no ha sido la única anécdota, Lucía, Isaac y Mía -que nació en octubre- casi pierden el avión. Según explica, el vuelo era a las cuatro de la tarde, tenían programado salir a las doce, finalmente salieron a las once y tardaron dos horas en llegar al aeropuerto debido al tráfico. Además, no encontraban el avión para volver a Sevilla: "Después de mucho vimos a muchos sevillanos y nos pusimos allí, porque el único avión que salía a Sevilla era ahí", señala y es que la ida era con una compañía y la vuelta con otra diferente.