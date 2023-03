Álvaro Muñoz Escassi ha sido el gran apoyo de Lara Dibildos en los últimos días tras el fallecimiento de Laura Valenzuela, con quien ha mantenido una relación muy unida desde la infancia al ser hija única. A pesar de que se han cumplido años de la ruptura entre Muñoz Escassi y Lara, ambos han mantenido siempre una excelente relación con su expareja y padre de su segundo hijo y él ha permanecido en todo momento a su lado, siendo el mayor amparo cuando las fuerzas le han fallado. Ahora, después de las primeras palabras de Lara Dibildos, el deportista ha agradecido todo el apoyo que han recibido durante estos días.

"En primer lugar quiero agradecer a todos, familia, amigos, medios de comunicación, en fin…., a todos los que queríais a Laura", ha comenzado diciendo Álvaro Muñoz en un emotivo post que ha recibido miles de 'me gusta' en su perfil de Instagram.

"Me siento muy especial por todas las personas que me dieron el pésame por Laura y por todos los medios que me hacían partícipe de esta situación tan dolorosa", ha escrito el deportista. "Solo quiero deciros que hay una persona muy importante para mi y que os aseguro que nadie es consciente del tiempo y dedicación que lleva manteniendo la enfermedad de su madre en absoluto silencio, para que sobre todo, todas las personas que querían, admiraban y respetaban a Laura, se quedaran con ese recuerdo de quien ha sido Laura Valenzuela".

Con respecto a su ex, con quien tiene una relación muy especial, Álvaro ha destacado su dedicación: "Es admirable siendo hija única que llevara esta situación sola (que hasta yo me enfadaba con ella cuando Alvarito me contaba cosas y ella para nada me hizo partícipe) solo quiero decir que Laura se va en paz, se va feliz y se fue dejando a una de las mejores personas del mundo. Como yo le solía decir, suegra tranquila que está todo bien...".