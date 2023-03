Lara Dibildos: "Mi madre se fue muy, muy guapa, como era ella"

Laura Valenzuela ha fallecido este viernes 17 de mayo a los 92 años. La actriz y presentadora, uno de los rostros pioneros y más queridos de la pequeña pantalla, se encontraba ingresada en un hospital madrileño, donde su familia la estuvo acompañando en sus últimos días de vida. En especial, su hija Lara Dibildos, inseparable de su madre. Ahora, familiares y amigos dan el último adiós a la veterana presentadora en el tanatorio de San Isidro, donde se han acercado un sinfín de rostros conocidos. DIEZ MINUTOS ha podido hablar con Lara Dibildos, que a pesar de estos difíciles momentos, nos ha contado que Laura Valenzuela se fue como era ella: "muy, muy guapa, sin ninguna arruga".

La actriz, aún rota por la pérdida de su madre, ha querido recalcar que madre se "fue tranquila, pero que luchó hasta el final. Ella se merecía estar tranquila y yo descansar", nos explica, ya que han sido días muy duros y complicados para ella que se encontraba enormemente unida a su madre.

Aunque se está sintiendo muy arropada por todas las personas que se están acercando a la capilla ardiente a despedir a su madre. La actriz nos ha confirmado que sus dos hijos no pueden estar junto a ella en estos momentos ya que ambos se encuentran estudiando en Estados Unidos.

El que sí ha estado con ella en todo momento ha sido su expareja Álvaro Muñoz Escassi que llegaba este sábado a las cinco de la madrugada para arropar a Lara. "Él quería mucho a mi madre", nos cuenta. El jinete ha estado ha acudido al tanatorio de San Isidro acompañado por su actual pareja, María José Suárez, otro gran apoyo para ambos.

Lara Dibildos ha contado también a DIEZ MINUTOS que este domingo 19 de marzo a las 11 de la mañana tendrá lugar el entierro de Laura Valenzuela que será en la Almudena. Pero que para todas las personas que se quieran despedir de su madre y por cualquier circunstancia no lo han podido hacer estos días, la semana después de Semana Santa tendrá lugar un funeral homenaje a Laura Valenzuela. Una ocasión para rendir el sentido culto que se merece la primera presentadora de la televisión española.



