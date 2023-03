Gtres

La ex pareja lleva separada un tiempo y aunque no han acabado muy bien por polémicas familiares, intentan comportarse correctamente por el bien de su hijo. Este viernes 24 de marzo, el torero acudirá como invitado al programa 'Plano general', espacio de televisión de La 2, y hablará de suen el que parece que todo su pensamiento está centrado en Rocío Jurado.En una ocasión, siendo marido ya de Ana María Aldón, el diestro declaraba públicamente que la Jurado "había sido el amor de su vida". Palabras que a la gaditana sentaron como jarro de agua fría y desde entonces comenzó el mal ambiente entre el matrimonio.Ana María Aldón siempre le ha recriminado al diestro que le diera su lugar. De hecho, incluso antes de que su relación terminase, Ana María se preguntaba cómo se iba a tomar el hijo que tiene con Ortega Cano que "él públicamente dijera que el gran amor de su vida había sido Rocío y no ella". Pues ahora que están separados parece que Ortega Cano no ha cambiado para nada su discurso. En la entrevista que se podrá ver este viernes 24 de marzo, el padre de Gloria Camila calificaba a la cantante comoponiendo claramente a Ana María en una posición inferior.

"Rocío Jurado es la mujer de mi vida, la artista más grande y la mejor madre que he conocido. "Rocío Jurado sigue viva porque cuando estoy bajo de ánimos hablo con ella y le pido que me ayude", eran las declaraciones exactas del diestro. Palabras que se le clavarán como un puñal a la colaboradora.