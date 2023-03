Antena 3

La invitada de este miércoles 22 de marzo en 'El Hormiguero' ha sido nada más y nada menos que Georgina Rodríguez. Este viernes, la novia de Cristiano Ronaldo estrena nueva temporada de su docuserie, y son muchos los detalles de su vida más privada los que saldrán reflejados en pantalla. Todos somos conocedores de la vida de lujos que tiene la de Jaca pero no solo le rodea la buena vida. Como todo ser humano,Uno de los dolores más grandes en la vida probablemente sea perder un hijo y la pareja ha tenido que vivir ese dolor. Georgina y Cristiano tuvieron que vivir el fatídico episodio de ver cómo fallecía en el parto uno de los mellizos que esperaban : la pequeña Bella Esmeralda llegó al mundo bien, pero su otro bebé, un niño, no pudo soportar las complicaciones. Desde entonces, Georgina y Cristiano han estado refugiados en su familia pero parece que poco a poco van procesando ese dolor., le explicaba Georgina a Pablo Motos al hablar sobre la pérdida del bebé. De su Ángel que lo lleva tatuado en la piel . Ha sido uno de los momentos más complicados de su vida, por no decir el peor pero gracias a una persona de su equipo de producción, pudo contarlo con naturalidad en el reality. Aunque ha sido una situación de lo más dolorosa, Georgina reconocía en el programa que contarlo en su docuserie "le ha servido de mucho". Sus amigas, Cristiano y su familia han sido pilares fundamentales para sobrellevar este amargo trago.

"Me ha traído mucho amor, mucha oscuridad pero mucho amor. Esta temporada haberla hecho me ha servido de mucho. Elegí de directora a una mujer que me identifiqué mucho y me gustó. Y me he sentido súper feliz y muy rodeada después de la pérdida de mi bebé. Gracias a Dios he tenido la suerte de poder compartir la tragedia con mi gente", explicaba emocionada.