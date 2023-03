Georgina Rodríguez ha tenido un emotivo y significativo gesto con su pareja, Cristiano Ronaldo. El futbolista se encuentra actualmente afincado en Arabia Saudí después de haber fichado estas navidades por el Al-Nassr, un contrato que también incluía ser imagen del país durante su estancia en el club. Y aunque Georgina se encuentra viviendo en el país árabe, donde ha celebrado su último cumpleaños, no se la había vuelto a ver en el estadio del equipo saudí desde la presentación oficial del jugador el pasado mes de enero. Ahora, la influencer ha acudido junto a sus hijos a ver un importante partido del equipo en casa, un gesto que tiene una gran importancia a juzgar por el momento que está viviendo la pareja.

En los últimos días han saltado un gran número de noticias alrededor de Cristiano Ronaldo y es que dos mujeres afirman haber mantenido relaciones con el portugués, por lo que le podría haber sido infiel a Georgina. Una de ellas sostiene que ocurrió durante la concentración de la selección portuguesa para el mundial de Qatar, hace tan solo unos meses.

En medio de todo este ruido, Georgina ha apostado por acudir al estadio y arropar in situ a su chico, lo que es un claro gesto de apoyo al portugués. Acompañada por sus hijos a sus hijos Mateo, Eva y Alana Martina, ha acudido al palco vip desde el que ha celebrado la victoria del Al-Nassr en la jornada de la Saudi Pro League que lo enfrentaba al Al-Baten. Así, a través de las redes sociales ha compartido la alegría de sus hijos ante el gran trabajo del equipo de su padre aunque no pudieran celebrar sus goles pues no fue el autor de ninguno de los 3 tantos de su equipo. No obstante, esta victoria era clave pues les coloca como líderes de la liga.

"Ganamos", escribía orgullosa Georgina en su perfil de Instagram tras lo que se hacía eco del galardón que había ganado Cristiano en el mes de febrero. "Feliz de ganar el premio al Jugador del mes de febrero para la Roshn Saudi League. ¡Ojala sea el primero de muchos! Orgulloso de ser parte de este equipo", escribía el futbolista en la imagen.