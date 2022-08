Uno de los dolores más grandes en la vida probablemente sea perder un hijo, y ni siquiera nuestros famosos se libran algo tan mundano como la muerte. Eso lo saben bien Cristiano Ronaldo y su chica, Georgina Rodríguez, que el pasado mes de abril vivieron el peor momento de sus vidas con el fallecimiento en el parto de uno de los mellizos que esperaban: la pequeña Bella Esmeralda llegó al mundo bien, pero su otro bebé, un niño, no pudo soportar las complicaciones.

Desde entonces, Georgina y Cristiano han mantenido un perfil bajo y se han refugiado en su familia. Ella ha demostrado en sus redes sociales que no olvida a su pequeño, y ahora parece que podría haber ido un paso más allá con un tatuaje: un recuerdo imborrable que durará toda su vida, y nos ha hecho partícipes a través, como no podía ser de otra manera, de su cuenta de Instagram:

Según parece, Georgina se ha tatuado un querubín sosteniendo una media luna, un ángel alado que podría ser una metáfora de su bebé en el cielo, y de cuyo diseño se ha encargado el profesional Berni Tattoo, del estudio 'Seven Tattoo'. Ya en su día, la de Jaca se refirió a su pequeño como un ángel: "Son momentos muy complicados para todos y mandamos un ángel más al cielo para que nos eche una mano a todos", comunicó.

Tras un año sin parar, la pareja ha pillado las vacaciones con muchas ganas: los dos se han dejado ver juntos en un gran yate con amigos en Ibiza en el mes de junio, aunque ya en julio Georgina ha retomado algunos de sus compromisos, como su esperada vuelta a Netflix con la segunda parte de su documental: hace sólo unos días, la joven publicaba una imagen con un vestido rosa en medio de un set de grabación. ¿Estará al caer?

