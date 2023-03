Antena 3

era la invitada de este miércoles 22 de marzo en 'El Hormiguero' y son muchos los datos que ha desvelado sobre su faceta más intima. La modelo le ha explicado a Pablo Motos lo que es un día a día con ella y se basa en llevar a sus hijos al colegio, recogerlos, ocuparse de las obras y trabajar:, explicaba. Pablo Motos ha tenido muchas preguntas para su invitada, y es que la vida de Georgina es de muchísimo lujo. "¿Cómo es coger un vuelo privado?", preguntaba el presentador y Georgina le contaba que bastante cómodo, ya que está a tu disposición: "nunca he hecho caca en un avión comercial. Meterte en un baño calentito y oliendo a pastel recién echado...", decía sobre los vuelos comerciales.El momento más curioso ha sido cuando Georgina le ha confesado a Pablo Motos que su pareja, Cristiano Ronaldo,Todo venía porque para uno de sus cumpleaños, la joven le regalaba al futbolista un Rolls Royce valorado en unos 425.000 dólares. Al hacerse regalos tan lujosos, el presentador se preguntaba qué es lo que queda por regalarse mutuamente y la modelo confesaba que "no son materialistas".

"Me regaló su tiempo que nunca estamos todos juntos por los cumpleaños". El presentador no se quedaba callado y le soltaba: "no es materialista porque no le queda nada por comprar". Cuando Georgina quiere algún regalo, lo primero que pide es un bolso. Casi 200 bolsos tendría la modelo. Tantos que hasta su novio se ha negado en comprarle más.