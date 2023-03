Christofer Guzmán ha roto su silencio sobre su ruptura con Fani Carbajo y lo ha hecho a través de la plataforma de MtMad: "Tengo muchas cosas que contaros, yo creo que todo este tiempo se ha hablado muchísimo y he estado callado. Así que es mi momento", ha expresado el exconcursante de 'La isla de las tentaciones'.

El influencer nos ha contado por qué lo ha dejado tantas veces con la que ya es su expareja: "Hemos tenido muchas idas y venidas. Fani muchas veces me ha dejado, lo ha anunciado en su capítulo de MtMad y en realidad no lo habíamos dejado", ha aclarado y ha matizado el motivo: "Habíamos tenido una riña un martes y a lo mejor el jueves ya estábamos juntos otra vez. ¿Qué pasa? Pues que había grabado ya su capítulo", ha dicho.

En este sentido, ha señalado que durante ese periodo en el que públicamente estaban separados pero en privado continuaban juntos, él "estaba escondido". Además ha destacado que tanto Amor Romeira, Marina Ruiz y Bea Retamal sabían esta situación.

"Hace poco nos vieron en una discoteca juntos y salió en el programa 'Fiesta' que habíamos vuelto. Al anunciarlo en el programa, a las dos o tres semanas me volvió a dejar, no voy a decir 'lo dejamos' porque no es así", ha afirmado. Además, ha confesado lo que más le ha dolido, en primer lugar el día de la ruptura 12 de febrero porque el 13 es el cumpleaños de Christofer y el 14 San Valentín y en segundo lugar enterarse a las semanas que Fani Carbajo tiene un nuevo amor: "Yo lo respeto si has encontrado una persona, pero después de 10 años donde hay amor, hay un luto. A mí no me nace quedar con una persona y preguntarle cuál es su color favorito porque es como si la estuviera engañando", ha relatado.