La vida puede dar un giro de 180 grados en cuestión de meses, semanas o incluso días, y si no que se lo digan a Fani Carbajo, que si hasta hace nada tenía una bonita relación con Christofer (con sus idas y venidas, claro) y era conocida por ser colaboradora de televisión, ahora resulta que se ha lanzado al mundo de la música como cantante, ha dado carpetazo a su matrimonio y ahora está feliz conociendo a un nuevo hombre, del que ha dado todos los detalles en su canal de mtmad: "Se llama Fran, es anónimo, es mecánico, trabaja los fines de semana en una discoteca... y le conocí ahí, de fiesta", ha soltado la bomba.

Fani está de lo más feliz, y es que aunque lo último que sabíamos era que, tras la enésima ruptura con Christofer había vuelto con él, no duró mucho: "Yo entré en directo un sábado en Fiesta para contarlo y el domingo le dejé otra vez", ha confesado. Los problemas en esa relación no hacían más que acumulares, y aunque intentaron que funcionara, Fani ha reconocido que dejó de vivir y disfrutar para centrarse en salvar una relación que hacía aguas por todas partes: "Las cosas que tenían que cambiar no cambiaban, no hace falta entrar en detalles, pero no pasa nada, son cosas de la vida y los culpables somos nosotros por ir contra viento y marea y obligarnos a estar juntos. Él es un hombre maravilloso, y espero que encuentre a una chica maravillosa que le haga feliz. Es lo que quiero, que rehaga su vida, y yo me voy a alegrar por él", ha dejado claro.

Mediaset

Lo que también ha querido dejar cristalino es que no va a "entrar en una guerra con él jamás", y que no ha solapado una relación con otra: al nuevo chico que le hace 'tilín' le conoció cuando ya había dejado a Christofer definitivamente, y parece que la cosa marcha, porque en cuestión de poco más de un mes de estar viéndose ya se ha sentido segura como para dar datos de quién es: sabemos que se llama Fran Benito, que es anónimo, se dedica a ser mecánico (algo que a Fani le viene muy bien, ya que es una gran amante del motor) y también trabaja en una discoteca los fines de semana, lugar donde se conocieron: "Me hizo gracia, le hice gracia... yo no quería hablar con nadie porque lo acababa de dejar con Christofer, y estaba un poco reacia, pero quedamos, surgió y... (ríe). No estoy enamorada, pero el chico me gusta. Estoy a gusto con él".

"Me ha demostrado que no quiere estar conmigo para ser conocido"

Ha reconocido también que le ha costado dejarse llevar, pero ya han hecho su primer viaje juntos: "Nos fuimos a Sevilla, y él me quería agarrar, yo le decía que con cuidado, que nos iban a grabar... él ha tenido mucha paciencia conmigo. Me daba miedo, pero ahora que ha salido a la luz en otros sitios me da igual: estoy soltera y puedo hacer lo que me dé la gana", ha confesado tajante. "Yo ya conozco a su círculo cercano de amigos y él al mío [...] El chico me trata muy bien, estoy muy a gusto, es más joven que yo y eso me tira un poco para atrás, pero es muy maduro: tiene su independencia, tiene su casa, su coche...", ha contado también.

Mediaset

Todavía es pronto para conocerle, pero no descarta que en un futuro no muy lejano, si la cosa sigue igual de bien, lo presente en su canal o en sus redes, aunque lo cierto es que él valora mucho el anonimato: "Él no quiere ser conocido, me ha demostrado que no le intereso por eso, tiene diez mil solicitudes en Instagram pero lo tiene privado", ha desvelado, y ha dado un detalle de cómo está la relación ahora mismo: "Me ha dicho que le gusta más esta Fani que la famosa, tenemos muchas cosas en común y nos reímos mucho. No nos despegamos ni un día", ha revelado muy feliz.