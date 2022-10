Fani Carbajo se sincera más que nunca. La influencer y estrella de 'La isla de las tentaciones' ha hecho un nuevo vídeo en su canal de MtMad contando cómo se encuentra ahora, y para sorpresa he muchos, ha confesado que no está pasando por su mejor momento: "No tenía ganas de grabar este vídeo", expresaba al inicio.

Según explicaba, la celebrity de la televisión lleva reflexionando sobre su vida durante mucho tiempo ya que le están dando de ataques de ansiedad, se siente perdida y está descentrada: "Estoy en una etapa complicada y no se qué hacer", señalaba.

Además, ha relatado que ha tenido muchos problemas con su padre, con sus amigos y con su local, "se me está juntado todo", comentaba. También, ha desvelado que se siente así desde junio, en agosto sintió que "no va bien", y estas últimas semanas ya no ha podido más y ha acudido a ayuda psicológica. "Empiezo una época de cambios en mi vida", expresaba y decía que "le daba miedo": "Me da miedo si la decisión que he tomado es la correcta, creo que es la correcta, espero no equivocarme", anunciaba Fani.

En este sentido, la influencer anunciaba, muy apenada y entre lágrimas, su ruptura con su pareja Christopher tras 10 años de relación con algún que otro altibajo: "Yo creo que está decisión, por mucho que me duela, no tiene vuelta atrás", agregaba. Recordemos que la pareja se casó este junio de 2022, una boda a la que asistieron influencers como Oriana Marzoli, Bea Retamal o Marina Ruiz, pareja de Omar Sánchez.

"Yo no me merezco estar así, no me merezco llevar piedras en la espalda, cargar siempre con toda la culpa de todo, porque vosotros veis en casa lo que hay redes, pero luego en mi casa pasan otras cosas que por no dañar a la otra persona yo lo tapo", explicaba una Fani rota.

Además, ha recordado su reacción tras lo sucedido en su edición en 'La isla de las tentaciones'. "Yo intento echarme siempre toda la mierda encima para proteger a la otra persona y no se manche su imagen porque la mía está manchada, pero no es justo", agregaba. Asimismo, ha confesado por qué ha parado su tratamiento para ser madre: "Ahora mismo no estoy bien psicológicamente y me estoy replanteando muchas cosas", concluía.

