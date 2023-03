Lucía Rivera confiesa cómo era su verdadera relación con Eva González, la ex mujer de su padre, Cayetano Rivera. La modelo publica su primer libro 'Nada es lo que parece' en el que abre su corazón y se sincera sobre su vida confesando, entre otras vivencias, que fue víctima de maltrato físico y psicológico por parte de sus ex parejas. "Los abusos que sufrí en mi primera relación acabaron siendo físicos en la segunda. Ahora que me paro a pensarlo, reconozco que fui la víctima perfecta, casi hecha a medida, una niña con muchos abusos interiorizados, los celos posesivos, los insultos y los refuerzos intermitentes" cuenta además de revelar sus problemas con la comida.

Pero sin duda el capítulo que se titula 'Familia' es uno de los que más dará que hablar del libro de Lucía Rivera que también ha confesado que sufre ansiedad y depresión. La modelo, hija de Blanca Romero, nació en septiembre de 1998 y, en 2001, su madre contrajo matrimonio con Cayetano Rivera quien adoptó a la niña. En 2004, Blanca y Cayetano se separan y Lucía reconoce que ahí se produjo un distanciamiento con el torero y su relación se fue enfriando poco a poco. "Sé que al principio y a su manera, mi padre luchó por mí. Y como era de esperar, rehízo su vida con una mujer, quien, al principio, para mi disgusto, solo disimuló su desagrado hacia mí" afirma lanzando una indirecta a Eva González, la mujer que empezó a salir con su padre en 2009 y con quien se casó en 2015.



En su libro, Lucía Rivera reconoce que no fue de su agrado que su padre, Cayetano Rivera, volviera a casarse pero que, en aquella época, su vida ya empezaba a complicarse porque mantenía una relación tóxica con una persona que consumía drogas. La modelo reconoce que, el nacimiento de su hermano Cayetano, dio un nuevo impulso a su relación con el torero y decidió ir al conocer al bebé. "Aparecí con una caja de regalos que compré en un bazar cuando fui a conocerle recién nacido. No era un gran regalo porque no tenía un duro, pero lo importante es el detalle" explica y, a continuación, lanza una reflexión que incluye un 'zasca' a Eva González. "Aunque he crecido encerrada en el qué dirán, he comprendido que todos, hasta la ya exmujer de mi padre, de la que incomprensiblemente me habría gustado recibir alguna migaja de cariño, lo han hecho lo mejor que han podido", asegura. Si quieres conocer todas las palabras que incluye 'Nada es lo que parece', el libro de Lucía Rivera, puedes comprarlo en Amazon pinchando en el enlace.

