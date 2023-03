La pasión de Jorge Blass por la magia comenzó siendo un niño, a los 6 años, aunque no será hasta que lee 'Curso de magia de Juan Tamariz', cuando decide aprender, primero con el especialista José Luis Ballesteros, y con Ana Tamariz. Han pasado muchos años desde entonces, y hoy es uno de los magos más prestigiosos de nuestro país. Tanto que David Copperfield, además de amigo, adquirió algunos de sus números más populares. Su última aparición ha sido en Madrid, con el espectáculo 'Festival de la Magia' en el Circo Price, en el que han actuado algunos de los mejores magos de Europa. El ilusionista revela cuántos niños le dicen que se han interesado por la magia por él. "Hay niños que me dicen: "he empezado con tu kit de magia, viendo tu espectáculo, viendo tus vídeos en YouTube", lo que no deja de ser una responsabilidad, un orgullo y una emoción tremenda" cuenta y reconoce la influencia de Juan Tamariz en su carrera. "Su espontaneidad, su forma de interpretar la magia. Mi magia es muy distinta, es más teatral, más con tecnología, nada que ver con lo que hacía Juan, juegos de cartas con mucho humor, con lo que ha conseguido crear escuela. Los magos de todo el mundo lo admiran porque hay un antes y un después en la magia, no es solo el genio loco, es una persona que ha creado una nueva corriente de pensamiento. Hemos tenido la suerte de aprender de él".

Jorge Blass revela qué es lo que, para él, es lo más difícil de la magia. "No es sólo un truco, es una técnica, es conseguir llevar al espectador a su campo, que puedan recordar cosas que no han pasado, y olvidar otras que sí han pasado; potenciar el efecto que vas a crear es una estructura psicológica, técnica y luego artística. Comunicar lo que haces es difícil, por otro lado, a nivel profesional, es devolver la magia a los teatros" y habla de su amistad con David Copperfield quien compró algunos de sus juegos. "Cuando me dice que está interesado en una magia que yo hacía, cogí un avión, fui a Las Vegas, estuve hablando con él una semana entera. Desde entonces nos comunicamos, está al tanto de lo que hago aquí; una vez al año nos vemos porque se ha creado una buena amistad. Colaboramos continuamente, y puedo presumir de que tengo un amigo que se llama David Copperfield, ídolo de mi infancia".

Jorge Blass es padre de un hijo, Máximo, de 12 años, y nos cuenta si cree que seguirá sus pasos en el ilusionismo. "A él le gusta mucho estar detrás del escenario, con los regidores, pero yo estoy convencido de que va a ser un gran artista, aunque lo que más le gusta es el fútbol, juega en el Atlético de Madrid juvenil" y nos habla de su vida fuera de los escenarios. "Soy bastante inquieto. Me gusta viajar, ir al cine, ir al teatro, estar con mi hijo, con mi mujer. Cuando podemos, viajamos, hace unos meses fuimos a Islandia, nos perdimos en medio de la nada para ver las auroras boreales. Hemos planeado ir a los Estados Unidos este año; es la primera vez que Máximo, nuestro hijo, va a ir a los Estados Unidos", cuenta.

Jorge Blass reconoce que ha recibido ofertas de televisión aunque las ha descartado. "La verdad es que me gusta dedicarme a lo mío. Soy feliz haciendo magia, no necesito abarcar otras cosas que no controlo" y explica por qué cree que hay tan pocas mujeres haciendo magia. "Creo que faltan referentes... Hay que cambiar esto, son minoritarias en relación con los hombres, pero tenemos que conseguir que más niñas se interesen por la magia. Quizás se debe a que a lo largo de la historia no ha habido tradición. La mujer era la ayudante del mago, eso está cambiando, y es una lucha que tenemos que apoyar", dice.

Entrevista realizada en el Teatro Circo Price Ronda de Atocha, 35. Madrid

Su foto favorita

"Con mi maestro Juan Tamariz. Pocas cosas me hacen tanta ilusión como tener al maestro sentado en el Teatro Reina Victoria viendo mi espectáculo", asegura sobre la imagen.