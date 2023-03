La mujer de Francisco Rivera ha pasado por Madrid parajunto a su socia Rocío Terry. La diseñadora está feliz con la acogida de la que es su sexta colección y, aunque sus dos hijos todavía son pequeños, explica que, sobre todo, su hija Carmen es muy creativa."Muy buen equipo, como todas las madres nos organizamos. En mi caso tenemos ayuda por todas partes y además Fran y yo nos complementamos muy bien. Él hoy está en Sevilla y yo estoy aquí, nos vamos turnando. Es un padre excelente. Es un padrazo, se implica en todo y disfruta muchísimo. Le gusta hacer planes en el campo y luego es muy infantil, con los juegos y las bromas, eso es él mucho más que yo" y cuenta cómo se llevan sus hijos. "Muy bien, juegan muchísimo juntos y van los dos a una y se adoran", revela.

Lourdes Montes no quiso hablar de la posible nueva ilusión de su cuñado, Cayetano Rivera, pero sí comentó las revelaciones de Lucía Rivera, hija del torero, en su libro 'Nada es lo que parece'. La modelo carga contra Eva González, la ex de su padre, y revela los malos tratos psicológicos y físicos que sufrió por parte de sus ex parejas. La mujer de Fran Rivera, tío de la joven, muestra su apoyo a la joven en el vídeo de la parte superior. ¡Dale al play y escucha sus palabras!

Además, Lourdes Montes habló de buena relación que Tana Rivera, la hija de su marido y Eugenia Martínez de Irujo, con sus hermanos pequeños. "Es la hermana ideal, es la que los mima, la que los consiente. Es maravillosa. Yo siempre lo comento, he tenido muchísima suerte, porque es tan buena, tan cariñosa, me lo ha puesto todo siempre tan fácil".