Tana, enamorada de Manu Vega Gtres La hija de Fran y Eugenia acudió, de la mano de su nuevo amor, al desfile de moda flamenca de Lourdes Montes en Sevilla. Manuel Vega, empresario sevillano que tiene diez años menos que ella, es el hombre que ocupa su corazón.

En homenaje a su abuela, la duquesa de Alba Gtres El 21 de noviembre de 2021, Tana acudió en la Hermandad del Cristo de los Gitanos en Sevilla a la misa homenaje a Cayetana de Alba por el séptimo aniversario de su fallecimiento. Allí, se abrazó emocionada a su tío Cayetano.

Recibe una gran sorpresa Instagram Stories Eugenia Martínez de Irujo ha querido sorprender a su hija por su 22 cumpleaños organizándole una gran fiesta donde había muchos de sus seres queridos. Mientras tanto, Fran Rivera ha tenido que felicitar a su hija desde la distancia.

Arropada siempre por sus padres Gtres La joven deslumbró con un vestido rojo de Lorenzo Caprile y mantilla blanca a la hora de ejercer por primera vez de presidenta de las damas goyescas en la tradicional corrida Goyesca celebrada en la plaza de toros de la Real Maestranza de Caballería de Ronda Málaga. Un acontecimiento muy especial al que acudieron tanto su padre como su madre para mostrarle todo su apoyo.

Una vida discreta Gtres A pesar de la fama de sus padres, ella siempre ha intentado mantenerse al margen llevando una vida lo más discreta posible, lo que hace que sean pocos los datos que se conocen sobre ella.

Su primer gran trabajo Gtres La joven consiguió su primer trabajo gracias al marido de su madre, el presidente de Universal Music Narcís Rebollo. En concreto, se encarga de acompañar a María Jiménez en los actos promocionales que tenía previstos. Tras sus prácticas en esta empresa, ha fichado por Colkie, una plataforma digital para amantes de la música, en la que ejerce de coordinadora de marketing digital.



Una aventura solidaria frustrada Tras cumplir 18 años la joven decidió embarcarse en una aventura solidaria realizando un viaje a África. Un viaje que no salió como ella esperaba, y es que la hija de Eugenia Martínez de Irujo tuvo que ser evacuada de Ghana tras ser estafada por una falsa ONG.

Muy centrada en sus estudios Gtres La joven tiene claro que los estudios son lo más importante y está centrada en poder conseguir sus objetivos. La hija de Fran Rivera decidió estudiar en Madrid Administración de Empresas, tras haber cursado el Bachillerato de Letras y Ciencias Sociales.

Pasó el confinamiento con su padre Gtres La joven pasó la cuarentena junto a su padre y la mujer de este en la finca que tienen en Ronda, donde también convivió con Sibi Montes, hermana de Lourdes y con la que parece que congenió muy bien.

El día que sufrió un pequeño susto Gtres La hija de Fran Rivera preocupó a todos durante una corrida de todos donde terminó desmayándose. Un hecho que su padre justuficó por las elevadas temperaturas que se dieron ese día. De hecho, Tana salió por su propio pie terminada la corrida y se alejó del lugar en una furgoneta.

Su último romance Instagram La última pareja que se le conoce es Mateo Cáceres, un jugador de rugby con el que parece que las cosas tampoco han salido bien, y es que a principios de este año se daba a conocer que habían puesto punto y final a su relación.

¿Un amigo especial? Gtres Otra de las personas con las que se le ha relacionado ha sido con el el futbolista Javier López. Sin embargo, ella ha desmentido públicamente esta relación, asegurando que solo son buenos amigos.

Su breve historia de amor con Enrique González Gtres La hija de Fran Rivera mantuvo un romance con el jugador de hockey hierba Quique González poco después de que se hiciese oficial su ruptura con Curro Soriano.

Su primer novio oficial Gtres El primer gran amor que pudimos conocer de Tan Rivera fue Curro Soriano, un campeón de padel, un amor que duró unos meses y que llegó a su fin en 2019.

Una gran puesta de largo Gtres Un año después de cumplir los 18 años, Cayetana Rivera, la hija de Francisco Rivera y Eugenia Martínez de Irujo, celebró su tan esperada mayoría de edad con una gran puesta de largo en la capital hispalense. Un gran evento que contó con 250 invitados entre los que se encontraba Kiko Rivera e Irene Rosales.

Un vínculo muy especial con su padre Gtres Desde muy pequeña demostró que la unión que tiene con su padre es muy especial. Ambos disfrutan mucho compartiendo bailes, risas y conversaciones juntos.

Su relación con Kiko Rivera e Irene Rosales Instagram A pesar de todos los conflictos que han existido dentro de la familia Rivera, la joven ha podido disfrutar de alguna reunión junto a ellos, donde parece que se lo pasaron muy bien.

Buena relación con Cayetano y Eva González Gtres La joven también se lleva muy bien con la familia de su padre, con quienes se le ha visto en algunas ocasiones compartir conversaciones y momentos juntos.

Una gran relación con Fernando Martínez de Irujo Gtres La joven mantiene una estrecha relación con el hermano de su madre, con el que se le ha podido ver disfrutando de divertidos paseos con los que dejan claro lo unidos que están.

Una gran rociera Gtres Al igual que a su madre, a ella también le encanta el Rocío y no duda en asistir junto a ella vestida de rociera, una gran aficción que tienen en común.

Gran apoyo para Lourdes Montes Instagram Lourdes Montes subió por primera vez sus diseños a la pasarela SIMOF. Un evento muy importante para ella donde contó con el gran apoyo de la hija de Fran Rivera. La hija del diestro no quiso perderse el gran estreno de la mujer de su padre, demostrando la gran relación que mantienen.

Sufre viendo a su padre Gtres A pesar de que suele acudir muy a menudo a ver a su padre torear, lo cierto es que en algunas ocasiones acaba sufriendo mucho al ver que su padre corre grandes riesgos.

Aumenta la familia Instagram Tana Rivera no puede estar más feliz tras ver que la familia ha seguido aumentando con la llegada de su hermanito en 2019, fruto de la relación de su padre con Lourdes.

Muy cariñosa con su hermana Gtres La hija de Fran Rivera no puede estar más feliz de poder tener una hermanita, fruto de la relación de su padre con Lourdes Montes. Desde que nació en 2015, Tana se ha portado como toda una hermana mayor, cuidando de ella y dándole mucho cariño.

Su corta estancia con su padre Gtres Al cumplir la mayoría de edad, Tana Rivera decidió dejar su vida en Madrid, donde residía junto a su madre, para trasladarse a Sevilla y convivir con su padre. Sin embargo, este cambio duró poco tiempo y es que a los seis días decidió regresar junto a Eugenia Martínez de Irujo.

Gran relación con el marido de su madre Gtres Tana Rivera ha demostrado tener una gran relación con el marido de su madre, Narcís Rebollo, con el que se le ha visto disfrutar de divertidos planes compartiendo numerosas risas.

Gran apoyo para su madre en el funeral de su abuela Gtres En 2014 Tana Rivera sufría un gran varapalo tras fallecer su abuela, Cayetana de Alba. Un duro momento donde demostró ser un gran apoyo para su madre.

Buena relación con Lourdes Montes Gtres En 2013 Francisco Rivera volvía a casarse, en esta ocasión con Lourdes Montes. Desde el comienzo de su relación, Tana Rivera demostró que ambas tenían un vínculo muy especial, y es que parecen llevarse muy bien.

Su faceta deportista Gtres Francisco Rivera siempre se ha volcado mucho con su hija y era habitual verle llevarla al colegio o a disfrutar de algunas actividades deportivas como el balonceso.

Aficcionada a los toros desde pequeña Gtres La joven no ha dudado en acompañar a su padre a ver los toros desde que era muy pequeña. Ya en 2008 se le podía ver disfrutando de una corrida junto a él, prestando atención a todo lo que sucedía

Separación de sus padres Gtres Cuando Tana tan solo tenía 3 años sus padres decidieron poner fin a su relación después de numerosos rumores de infidelidades. Una decisión que provocó que se abriese una dura batalla judicial por la custodia de la pequeña.

Sus padres Gtres Eugenia Martínez de Irujo y Francisco Rivera Ordoñez decidieron casarse en 1988 en una boda que se ha convertido en una de las más recordadas de nuestros famosos. Un controvertido matrimonio que duró hasta 2002 y fruto del cual el 16 de octubre de 1999 nació Cayetana Rivera y Martínez de Irujo.

