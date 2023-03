Este jueves 23 de marzo, Risto Mejide era entrevistado por Ana Rosa Quintana al igual que hace él en su programa 'Viajando con Chester'. Aunque ha pasado por un momento complicado por la ruptura con Laura Escanes, parece que ahora está viviendo un momento dulce. Al igual que su ex mujer, el presentador está rehaciendo su vida. DIEZ MINUTOS te mostraba EN EXCLUSIVA las fotos de la nueva ilusión del presentador. "En las fotos estoy con una persona que estoy conociendo, es una relación que acaba de empezar, una etapa que acaba de empezar, no voy a renegar, al revés, estoy en un momento muy feliz precisamente también por eso", contaba el presentador. En 'El programa de Ana Rosa', el catalán acudía para promocionar su nuevo libro, 'Dieciséis notas', una novela basada en una historia de amor en la que Johann Sebastian Bach inicia una relación con una chica llamada Anna Magdalena, que tiene 16 años menos que él. Una historia bastante similar a la del presentador.

"Estamos en 2023 y a ti te han criticado por estar con una mujer menor. ¿No te parece raro? Me parece extratemporáneo", y es que el presentador aún no entiende esas críticas por enamorarte de una persona. "Es una cosa que deberíamos actualizar. Que dos seres adultos, y hablo de gente mayor de edad, decidan libremente estar juntos. Todavía hoy hay gente por privado diciéndome: '¿Cómo lo haces? Yo he tenido que dejar mi relación por culpa de la presión'. No lo hago por mí, sino por esos mensajes que recibo. Tiene que ser muy duro que te acusen de un delito como la pederastia. Que tu propia familia se ponga en contra de tu relación por la diferencia de edad, que se rían de ti. Que hagan comentarios desagradables respecto a tu pareja", sentenciaba. "Tú también has ido rapidito también eh", era una de las pullas que Ana Rosa le soltaba al catalán sobre su nueva ilusión.

La presentadora se ha sentido de lo más a gusto con Risto Mejide. El catalán tiene muy mala fama desde su papel en 'Operación Triunfo' y Ana Rosa aprovechaba la buena conexión para lanzarle otra pulla: "¿Estás cambiando profesionalmente? Y te lo digo de verdad. Durante muchos años hiciste un papel de malote, de antipático. El que decía cosas que a nadie le gustaba escuchar. Ahora estás en otra etapa profesional, por lo que veo", Risto corregía a Ana Rosa diciéndole que no era un papel y continuaba: "Bueno, eras antipático". Risto Mejide aclaraba que simplemente hacía lo que tocaba en ese momento: "Si te pones a cantar y cantas mal, yo te digo que cantas mal. Era un trabajo, mi trabajo era valorar a la gente".