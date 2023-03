Laura Escanes ha vuelto a abrir su corazón para hablar de lo que más le ha costado en la vida: romper con el que era su pareja y padre de su hija. Aunque han pasado los meses, aún la ruptura está presente en los protagonistas. Parece que ambos están rehaciendo sus vidas. La influencer con el cantante Álvaro de Luna y el presentador también tendría una nueva ilusión. En el último programa de 'Viajando con Chester', Risto confesó que la ruptura le había destrozado: "¿Cómo construyes algo bonito con alguien si cuando miras adentro está todo destrozado?". Ahora Laura Escanes ha vuelto a hablar del tema en la nueva entrega de su podcast, 'Entre el Cielo y las Nubes'.

Han pasado exactamente cuatro meses de la separación y la influencer se sinceraba en su entrevista con Jorge Lorenzo. Al principio de la relación, Laura le confesaba que "era muy feliz" pero todo se estropeó. "Llegó un momento en que no nos hacíamos felices". En cuanto a la diferencia de edad como posible causante del fin de su relación, la catalana ha comentado que esta "no es un problema si tenéis el mismo momento vital". Durante la charla con el motociclista, al que conoció durante el rodaje de 'El Desafío', ambos se mostraron muy abiertos y confesaron aspectos de su vida personal.

"Yo antes lo creía y quería estar toda mi vida con él. Si he decidido casarme y tener una hija con alguien es porque, para mí, era para toda la vida. Pero cada vez creo menos, digo 'si no ha podido ser y hemos tenido una hija... creo que se me hace bola'", confesaba la influencer.