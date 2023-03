La exgimnasta acudía a la Cadena Ser para hablar sobre sus nuevos proyectos profesionales. En este aspecto, Almudena no se puede quejar. Es más, está muy agradecida a que ha estado muy ocupada profesionalmente porque eso le ha hecho llevar mejor la separación. A pesar de que ha pasado tiempo,. "Le perdono. Subía al escenario y le perdonaba cada noche", decía cuando se le preguntaba cómo estaba afrontando la separación hace unos meses. En esta entrevista en la radio, la exgimnasta ha vuelto a cargar contra el presentador.

Almudena Cid y Christian Gálvez terminaron su relación hace ya algo más de un año. Durante este tiempo, ella ha hecho ver que le está costando superarlo. Aunque le ha conseguido perdonar, la deportista no va a olvidar este varapalo. "Creo que ya lo he superado pero ha sido un año muy complicado en lo personal, el peor de mi vida", comenzaba diciendo en la emisora.

El fin de su matrimonio con Christian Gálvez "le afectó incluso en cuanto a la situación física", y es que ella cree que tenía dos maneras muy diferentes de lo que es el amor: "igual idealicé lo que yo creía que era esa relación pero tengo claro que me confundió a mí y a todo mi entorno, fue como una bomba". Algo a lo que ha añadido que “es como si preparas una boda y, sin saber por qué, no aparece el novio. Y te quedas ahí con todos los obsequios para los invitados sin repartir".

Ya ha pasado tiempo y Almudena Cid confesaba que puede hablar del tema con toda naturalidad sin sufrir dolor: "Por suerte, ya puedo hablar del tema notando que estoy bien. Mi familia me observa y me ve en buenas condiciones. La línea de la depresión es tan compleja que hay que tener cuidado porque la puedes pasar. Se me pasaron opciones terribles por la cabeza".