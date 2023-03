Antena 3

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

Este mes es muy duro desde hace tres años para Esther Doña . El 20 de marzo de 2020, en plena primera ola de la pandemia provocada por el coronavirus, Carlos Falcó fallecía por la enfermedad dejando a su familia desolada. Han pasado 3 años de su muerte y Esther Doña sigue llevándolo en su recuerdo. Este jueves, la empresaria no podía contener las lágrimas al recordar el aniversario de la muerte de su marido en ' Y ahora Sonsoles' El domingo hizo tres años y fue un día muy difícil porque estos dos años pasados no tuve la sensación que tuve este que es revivir el momento en el que te llaman o cuando te dicen que 'Carlos ha muerto'. Ese miedo, esa incertidumbre y esa soledad fue muy duro y lo reviví", comenzaba la empresaria.La colaboradora le insistía a Sonsoles Ónega que la vida sin su marido ha sido de lo más dura, pero que gracias a su gente, ha retomado las fuerzas: "Gracias a Dios estoy rodeada de amigos y ese día lo celebramos. Estuvimos juntos compartiendo las vivencias. Ha sido muy duro. Han sido tres años y lo vas viendo que cada vez es más real y después lo echo más de menos", decía con la voz cortada.Tras el fallecimiento del padre de Tamara Falcó, Esther Doña intentó rehace su vida con el juez Santiago Pedraz. Un noviazgo que duró poco más de un año y que no llegó a buen puerto., hablamos algún día, cuídate y besos", fue el mensaje que le habría dejado el juez dejando claro que no quería seguir con la modelo. "Parece que es su modo de operar… Lo he pasado mal, y mira que murió Carlos y después mi padre… Han sido momentos muy duros... Bueno, pues creo que no me ha dolido tanto como la ruptura de Santiago. Creo que ha sido por la indiferencia,