Esther Doña ¿está invitada a la boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva? La viuda de Carlos Falcó, el padre de la marquesa de Griñón, acudió a la gala 'Las Top 100 Mujeres Líderes en España' celebrada en Madrid y que, presentada por Eva González, reconoció el talento y liderazgo femenino nacional y en la que Ana Rosa Quintana habló de la posible boda de Joaquín Prat. La colaboradora de 'Y ahora Sonsoles' estaba feliz por su presencia en unos premios tan femeninos. "Para mí es muy importante estar aquí porque soy mujer y ya que poco a poco se nos reconozca, es muy importante y un paso muy bueno" y dejó claro qué mujer había marcado su vida. "Yo, mí madre por supuesto. Las madres y abuelas son todo, son nuestros pilares" y revelaba si le gustaría ser madre. "A mí si me gustaría pero todavía no se ha dado la circunstancia. De momento no. Si en algún momento sucediera fenomenal pero de momento estoy más centrada en mis temas profesionales".

"En 'Y ahora Sonsoles' me siento querida y respetada"

Esther Doña también habló de su trabajo en el programa 'Y ahora Sonsoles'. "Feliz. Estoy encantada con mi programa, siempre lo digo. Me siento súper cómoda, querida, apoyada, respetada, muy, muy bien" y explicaba cómo están las cosas con Tamara Falcó ahora que son compañeras de cadena ya que la joven colabora en 'El Hormiguero'. "Todo fenomenal, ella ahora está muy centrada en su boda cosa que me alegro muchísimo porque yo también siempre desde el primer momento la he apoyado y me encanta que esté viviendo este momento, esa experiencia y ahora es su momento" que no es la primera vez que habla del enlace.

Jesus Briones

"Al juez Pedraz le deseo lo mejor"

Esther Doña dejó en el aire si está invitada a la boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva. "Pues no lo sé, no lo sé chicos ya lo contaré" y reconoce estar emocionada porque se celebre en la finca familiar de El Rincón. "El Rincón ha sido mi casa, ha sido mi hogar ha sido donde yo he vivido con Carlos y me hace muchísima ilusión", reconoció.

Esther Doña no quiere hablar de un posible nuevo amor: "No, no estoy con mis temas profesionales" afirmó y le deseó lo mejor a su ex, el juez Pedraza, que tiene una nueva ilusión aunque hace unos días asegurara que ninguna mujer tenía futuro con él. "Al juez Pedraz le deseo lo mejor por supuesto siempre lo he hecho que sea muy feliz, él sigue su camino, yo el mío y todos contentos", comentó.