Cristina Porta aclara cuál es su relación con Yulen Pereira. La periodista rompió su relación con el futbolista Luis Pérez en octubre de 2022 y el esgrimista dejó a Anabel Pantoja a principios de marzo de 2023. Ambos están solteros y podrían haber comenzado una relación... O eso es lo que se rumoreaba. Un 'runrún' que ha salido a la luz después de que comenzasen a seguirse en redes sociales y sobre el que Cristina se ha sincerado, como verás en el vídeo arriba.

"Anabel no sería la única que está tonteando. Hay un tonteo incipiente que puede ser el principio de una gran amistad. Yulen se ha puesto en contacto, ha empezado a seguir y ha lanzado algún que otro mensaje a alguien de este programa. Y ese alguien es Cristina Porta", dijo Alonso Caparrós en 'Sálvame'. A lo que la periodista, presente en el plató, contestó: "Lo del mensaje y eso te lo has inventado tú". Pero sí confirmaba que habían comenzado a seguirse en Instagram hace poco tiempo, justo después de que el esgrimista rompiese su relación con Anabel Pantoja. "Simplemente nos hemos seguido y ya está", ha sentenciado la colaboradora televisiva. Cristina también ha aclarado quién dio el primer paso: "Creo que me siguió él y luego le seguí yo".

Y mientras Cristina hacía estas declaraciones, Yulen ponía tierra de por medio. El deportista ha viajado a Buenos Aires para participar en la Copa del Mundo de Esgrima. Antes de viajar a Argentina, el esgrimista concedió una entrevista en la que afirmó desearle "lo mejor (a Anabel Pantoja). Ella ha sido muy importante en mi vida. Y no vamos a llevarnos mal". Además, confesó estar dolido por los comentarios que se han hecho de él. "Que digan que has sido infiel hace tres meses... Hay cosas que superan los límites. Ni los buenos son tan buenos, ni los malos son tan malos", declaró.