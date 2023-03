Luis Manuel, más conocido como Pinocho, es el presunto hermano de Anabel Pantoja por parte de padre. El joven sostiene que es hijo de Bernardo Pantoja, y así defiende que él se lo transmitió por lo que se ha sometido al polígrafo en 'Sábado Deluxe' para hablar de las pruebas que postuló hace tan solo una semanas sobre su relación con Bernardo así como otros detalles sobre la relación con Junco o con Anabel que han dejado a más de uno con la boca abierta y es que el paso de Luis Manuel por el polígrafo no dejará indiferente a nadie.

En las primeras preguntas, Luis ya incluyó a Junco asegurando que era ella la que le invitó "muchas veces" al hospital a espaldas de Anabel para ver a su supuesto padre, ya que ella sabía de su relación. Es más, aseguró -y el polígrafo lo confirmó- que Bernardo Pantoja acudió a tu primera comunión y a algunos cumpleaños tuyos cuando era un niño, un acercamiento que se mantuvo después en su vida adulta.

Telecinco

Sin embargo, Junco, al ser mencionada por Luis en su polígrafo, ha saltado rápidamente para ofrecer su versión de los hechos, y es que desmiente que ella conociera que él era hijo de Bernardo. “Nunca. Él, a mí, nunca me ha dicho eso”, sentenciaba Junco recordando que la madre de Luis negaba que Bernardo fuera el padre: “Hace un año y medio, el padre de Pinocho apareció diciendo no sé qué, o eso me dijo la madre”. “Siempre me manda mensajes diciendo ‘te quiero’, que si necesito algo y le tengo cariño, pero mentir… no me gusta”, ha sentenciado la bailarina quien ha destacado que "Bernardo nunca ha hablado malamente de su hija y su hermana. Él siempre quería a su familia".

Además, la viuda de Pantoja ha asegurado que sirvió como enlace pero no para que acudiera al hospital: "Vino dos veces a mi casa, que subió con su amigo, pero al hospital yo no le he invitado nada… porque no quería. Está mintiendo. Por favor, Luis, yo contigo… te quiero, pero no mientas por favor". Una frase a la que reaccionó enseguida el invitado: “Del tema que ha hablado Junco no voy a hablar porque yo he estado en el hospital y sí he estado, hay imágenes. ¿Qué he subido dos veces a su casa? Por Dios, ¡si me habéis cogido cuarenta!”, es parte de la reacción de Luis.

Telecinco

Para rebajar la tensión, el programa también ha hablado de uno de los temas que ha dejado a los colaboradores sorprendidos. Maite Ametlla aseguraba que entre Pinocho y Anabel Pantoja, la que podría ser su hermana biológica, existió un tonteo hace años y el polígrafo lo confirmaba "Yo de esto no voy a hablar, pero a ver, éramos muy jóvenes, tendríamos unos 16 años, Anabel era una chica muy guapa". Los colaboradores se han escandalizado al saber que Pinocho ya era conocedor por aquel entonces de los rumores que aseguraban que era hijo biológico de Bernardo Pantoja.