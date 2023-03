Tras volver de su super viaje a Londres, para visitar el parque de atracciones de Harry Potter, Lucía Sánchez vuelve a sentarse para hablar de cómo está yendo la organización del bautizo de su hija Mía en un nuevo capítulo de MtMad y los problemas con los que se está encontrando: "El bautizo me tiene la cabeza muy loca, no se ni si quiera si lo vamos a celebrar", ha expresado.

La influencer publicaba un episodio en la plataforma para resolver algunas dudas sobre su vida, y ha confesado que "está estresada": "Entre la empresa nueva que monté, la niña y la casa es verdad que no paro", ha destacado. Según ha explicado con respecto al bautizo, la gaditana escogió una fecha para celebrarlo y encontró un sitio que "le encantó", el problema viene cuando le dicen que tiene que "pagar un dinero de exclusividad": "Lo tengo en cuenta, pero es que el dinero puede llegar hasta 8.000 euros solo en exclusividad. Me parece una burrada", ha sentenciado la novia de Isaac Torres.

Mediaset

En este sentido, ha destacado que el sitio le encantó pero "muy a su pesar "no sabe si va a poder celebrarlo por el precio: "Me dijeron que no me iban a cobrar la exclusividad, pero si que tenía que hacer un gasto de 20.000 euros por el menú", ha expresado y ha añadido que "ella no se puede gastar eso".

Para intentar resolver ese problema, Lucía Sánchez fue a otro sitio, pero "más de lo mismo" porque según cuentan le pedían unos 17.000 euros, algo que "le frustra": "Yo me gastaría unos 12.ooo euros, pero 20.000 euros no me voy a gastar en un bautizo porque he ido a un diseñador para que me hagan el vestido a mí y el vestido a la niña", comenta la madre de Mía, quien nació en octubre de 2022.