María Palacio, mujer de Alessandro Lequio, ha sido la última en reaccionar a la maternidad de Ana Obregón. El mismo día que se conocía la noticia: la actriz ha sido madre de una niña, por gestación subrogada, en EE.UU., la periodista cumplía años y lo celebró junto a su mario en un conocido restaurante de Madrid. Lequio fue uno de los primeros en felicitar a su mujer. "Muchísimas felicidades mi Mery", escribió el colaborador televisivo en sus redes sociales.

Gtres

Tras conocer la reacción de la familia de Ana Obregón -su hermana contaba que la actriz "estaba feliz e ilusionada"- y la de sus amigos, todas las miradas estaban puestas en la periodista, que siempre se han mantenido discreta y ha seguido en este perfil. Al salir del restaurante, María y Lequio se han encontrado con la prensa. Sonriente, aunque visiblemente nerviosa, María ha agradecido las felicitaciones pero no ha contestado a ninguna de las preguntas sobre la reciente maternidad de la actriz. Tal ha sido su nervisismo, que ha ido de un sitio para otro hasta llegar a su coche. Lequio caminaba tras ella en un segundo plano.

Gtres

Horas antes, en 'El programa de Ana Rosa', el colaborador ya desveló que él conocía los planes de Ana desde el principio. "Yo lo sé todo", dijo cuando Ana Rosa Quintana le preguntó directamente. Sin embargo, no quiso añadir nada más: "Con todo el cariño personal y el máximo respeto profesional espero que entendáis que no voy a decir nada de este tema ni ahora ni nunca". Tamposo quiso entrar en polémica sobre el método por el que Ana Obregón ha sido madre. "De la gestación subrogada hemos hablado y opinado en diversas ocasiones, pero hoy no es el día para hacerlo. Se entendería en un único sentido y sería absurdo. Sé que me entendéis y así me voy a quedar", dijo, zanjando así su intervención sobre este tema.